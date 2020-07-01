Bakan Pilli: Gelecek olan yolcuları yakından görmek için buradayız

Sağlık Bakanı, Turizm ve Çevre Bakanı ve Maliye Bakanı, Ercan’da alınan tedbirlere ilişkin, Bakanlar Kurulu’na da bilgi iletmek amacıyla yerinde incelemelerde bulundu.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır gerçekleştirilemeyen “uluslararası uçuşlar” yeniden başlarken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ilk turist kafilesini taşıyan Türk Hava Yolları’na ait İstanbul – Ercan seferli uçak 02.30’da Ercan Havaalanı’na indi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Turizm ve Çevre Bakanı Kutu Evren ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, “1 Temmuz kademeli ve tedbirli açılım kararı” sonrasında Ercan’a inen ilk sefer öncesinde, Ercan Devlet Havalimanı’nda alınan önlemleri yerinde incelemek üzere, Ercan’a gitti.

Ercan Havalimanı’nda alınan tedbirleri yerinde inceleyen bakanlara, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi de eşlik etti.

KKTC’ye gelecek yolcuların, muhaceret işlemlerinin, termal kamera taramaları ve PCR testlerinin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan 3 Bakan, yetkililerden de bilgi aldı.

Ercan Havaalanı’nda alınan tedbirleri yerinde incelemek ve Bakanlar Kuruluna alınan tedbirler ile ilgili bilgi vermek amacıyla Ercan Havalimanı’na gelen üç Bakan, basına açıklamalarda bulundu.

BAKAN EVREN: “1 TEMMUZ TEDBİRLİ VE KADEMELİ TURİZM SEZONUNUN AÇILIŞ GÜNÜDÜR”

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, “Biz bugünü tedbirli ve güvenli bir şekilde kademeli olarak turizm sezonunun açılış günü olarak kabul ediyoruz. Yolcuların güvenli bir şekilde gelmesi için çalışıyoruz. Her şeyin güzel olacağını umuyorum” dedi.

BAKAN PİLLİ: “PANDEMİ SÜRECİNDEKİ BAŞARIMIZI, BURDA DA GÖSTERMEYE HAZIRIZ”

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, önemli bir günü yaşadıklarını ifade ederek, “Bizler üç Bakan olarak gelecek olan yolcuları yakından görmek için buradayız. Koronavirüs döneminde sağlık alanında daha önce gösterdiğimiz başarıyı yine göstermeye hazırız” diye konuştu.

BAKAN AMCAOĞLU: “BAKANLAR KURULU’NA TEDBİRLERİN DEVAMI İE İLGİLİ BİLGİ VERECEĞİZ”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da, alanda alınan tedbirleri yakından görmek istediklerini belirtti. Ülke olarak koronavirüs sürevcini başarılı şekilde yönettiklerini ifade eden Amcaoğlu, “Buradaki tedbirleri görmeye geldik.

İlerleyen günlerde ekstra tedbir alınması ihtiyacı olacak mı diye yerinde izlemek istedik. Bu tedbirlerin devamı ile ilgili Bakanlar Kurulu’na izahat sunacağız” dedi.