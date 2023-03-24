Kırgızistan ve Çin, küçük hidroelektrik santrali için sözleşme imzaladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 24, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Kırgızistan ve Çin, küçük hidroelektrik santrali için sözleşme imzaladı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Kırgızistan ve Çin

Kırgızistan ve Çin arasında küçük hidroelektrik santrali inşası için sözleşme imzalandı.

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığında düzenlenen törende, Kırgızistan Küçük Hidroelektrik Santralleri (Çakan HES) Kurumu Genel Müdürü Nurlan Sadıkov ve Çin Ulusal Makine Sanayi Şirketi Başkan Yardımcısı Zheng Hansong, 21 megavat kapasiteli küçük hidroelektrik santralinin inşaatını öngören sözleşmeye imza attı.

Küçük hidroelektrik santrali, ülkenin kuzeyindeki Çuy Vadisi’nde 120 bin hektarlık arazi sulama kaynağı olan “Orto-Tokoy” barajında inşa edilecek.


 

Kırgızistan ve Çin, küçük hidroelektrik santrali için sözleşme imzaladı

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Tags:Kırgızistan ve Çin
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