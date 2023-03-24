Yıldızlar Coşkun Doğan Serbest Güreş Müsabakaları yapılacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 24, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Yıldızlar Coşkun Doğan Serbest Güreş Müsabakaları yapılacak

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Yıldızlar Coşkun Doğan Serbest Güreş Müsabakaları yapılacak

Güreş Federasyonu’nun 2023 Yılı Faaliyet programında yer alan ve yarın gerçekleştirilecek olan Yıldızlar Coşkun Doğan Serbest Güreş Müsabakası Rıfat Şener Güreş Salonu’nda Lefkoşa’da yapılacak. Tartı saat:10:30-11:00 saatleri arasında yapılacaktır. Müsabakalar ise 11:30’de başlayacak.

 


Kategoriler şöyle:

Yıldızlar Kategorisi (A Grubu): 2007 – 2008 doğumlu ve sıkletler : 41 – 45 Kg., 48 Kg., 51 Kg., 55 Kg., 60 Kg., 65Kg., 71 Kg., 80Kg., 92Kg., 92 – 110 Kg.’dır.

 

Yıldızlar Kategorisi (B Grubu): 2009 – 2011 doğumlu ve  sıkletler : 38 – 41 Kg., 44Kg., 48 Kg., 52 Kg., 57Kg., 62 Kg., 68Kg., 75Kg., 85Kg., 85 – 100 Kg.’dır.

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Tags:Yıldızlar Coşkun Doğan Serbest Güreş Müsabakası
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