Gymkhana heyecanı yaşanacak

Geçtiğimiz sezon Kıbrıs’ta ilk kez organize edilen “Gymkhana” yarışı, bu sezon Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK) organizasyonu ile şampiyona şeklinde yapılacak. Polaris’in şampiyona sponsoru olduğu Gymkhana ilk yarışı yarın Etkin Şoför Okulu sponsorluğunda, Alayköy Sanayi Bölgesi Tır Parkı’nda yapılacak. Saat 13.30’da başlayacak olan yarışın takribi 16.00’da son bulması bekleniyor.

Ülkemizin yeni yarış türlerinden olan Gymkhana’da motosiklet sürücüleri; 8 çizme, U dönüşü, 360 derece dönüş gibi manevralar ve slalom ile stop testini hatasız yaparak rakiplerini geride bırakmaya çalışacaklar. Ayrıca ileri sürüş tekniklerinin de uygulanacağı yarış; Racing, Classic, Adventure, Supermoto, Scooter, Sports Touring gibi birçok motosiklete açık olarak yapılıyor.

Polaris’in şampiyona sponsorluğu ve Etkin Şoför Okulu’nun yarış sponsorluğunun yanı sıra organizasyon; Alayköy Belediyesi, Telsim, Güven Sigorta, Küçük Kaymaklı Spor Kulübü, Lungo Cafe, Worldtech Büroteknik, Berna Güzel Elektronik ve damalibayrak.net’in de katkılarıyla yapılacak. Kayıt işlemlerinin ise 23 Mart 2023 Cumartesi günü saat 13.30’a kadar tamamlanacağı açıklandı.