“Kına Gecesi” adlı folklorik skeci Esentepe ve Çatalköy’de gerçekleştirildi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mayıs 15, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısSanat

“Kına Gecesi” adlı folklorik skeci Esentepe ve Çatalköy’de gerçekleştirildi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Çatalköy - Esentepe Belediyesi Nostalji Halk Dansları Topluluğu, Esentepe ve Çatalköy'de “Kına Gecesi” isimli gösteri düzenledi.

Çatalköy – Esentepe Belediyesi Nostalji Halk Dansları Topluluğu, Esentepe ve Çatalköy’de “Kına Gecesi” isimli gösteri düzenledi.

 


Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın en özel varlığı olan anneler için sahnelenen oyun izleyenlerden tam not aldı.

 

Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu’nun da katıldığı gösteri izleyicilere geçmişe yolculuk yaptırdı.

 

Gösteri sonunda Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, oyuncuları gösterdikleri performanstan dolayı tebrik edip, eğitmen Erbil Akün’e çiçek takdim etti.

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Tags:Folklorkına gecesi
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