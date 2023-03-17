Kılıçdaroğlu: Şampiyon Melekler’i unutmayacağım. Orada cinayet işlendi. Başka adı yok bunun.

“Tüm ailelerin bir araya geldiği bir vakıf kuracağız. Her bir evladımızın adıyla yüzlerce burs vereceğiz”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’deki depremlerde yıkılan İsias Otel enkazında hayatını kaybeden ‘Şampiyon Melekler’in ailelerine yaptığı ziyaretin ardından döndüğü Ankara’da açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, “Adıyaman’da 65 kişiye mezar olan Grand Isias Otel’in yapımında dere çakılı ve kum kullanılmıştı. Kuzey Kıbrıslı voleybol takımının çocukları, Şampiyon Melekler o otelin altında can verdi. Orada cinayet işlendi. Başka adı yok bunun. 31 turist rehberi de aynı binanın altında kaldı. Bugün eşim Selvi hanımla Gazimağusa’ya gittim. 23 aileyi ziyaret ettim. Anneler, babalar, kardeşler, halalar, amcalar, dayılar. Yüzlerce kişiyle konuştum.” Dedi.

Kılıçdaroğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Öyle bir acıyla karşılaştık ki Kıbrıs’ta, adını koyamıyorum. Çocukların odalarında mumlar yanıyor… Herkes feryat içinde. Devleti yönetenler bu insanlara tümüyle kulaklarını kapadılar. Başsağlığı dilemeyi bile çok gördüler.

Çocukların katilleri belli, birkaç ay sonra gerekeni yapacağımızı anlatmak için gittim. Cumhurbaşkanı olarak hesabını soracağım. Öncelikle tüm ailelerin bir araya geldiği bir vakıf kuracağız. Her bir evladımızın adıyla yüzlerce burs vereceğiz.

Melekler Takımı’nın formasını yatağımın yanına koyacağım. Her sabah uyandığımda bu formayı göreceğim. #isiashepimizindavası diyeceğim. Şampiyon Melekler’i unutmayacağım. Sinan Ateş’i unutmayacağım. Emine Şenyaşar’ı unutmayacağım. Siz de unutmayın ey halkım.”