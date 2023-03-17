Demir korkulara çarpıp dere yatağına düştü

Lefkoşa’da bu sabah 04.45 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, kimliği meçhul araç sürücüsü yönetimindeki ZRB 373 plakalı salon araçla kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre bugün saat 04:45 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, kimliği meçhul araç sürücüsü yönetimindeki ZRB 373 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Alpet Akaryakıt istasyonu önlerine yaklaştığında, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak demir korkulara çarptıktan sonra, 5 metre derinliğindeki dere yatağı içerisine düşerek tavanı üzerine devrilmiştir.

Araç sürücüsü kaza sonrası olay yerinden ayrılmış olup, kaza ile ilgili polisin soruşturması sürüyor.