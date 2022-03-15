Kiev’de 35 saatlik sokağa çıkma yasağı

Kiev ikinci bir güne daha bomba sesleriyle uyandı. Sivllerin yaşadığı bölgelerden gelen dumanlar, çatışmaların şehir içine daha da yaklaştığını gösteriyor, Başkent’te halk artık daha çok korkuyor.

Şehrin kuzeybatısındaki 15 katlı bir binadan, biz vardığımızda hâlâ dumanlar yükseliyordu. Kapkara olmuş ve bazı yerleri kömüre dönmüş binadan yer yer alevler çıkmaya da devam ediyordu.

Binada yaşayanlar külleri ve közleri temizlerken komşular sessizlik içinde onları izliyordu. Köpeklerini gezdiren bazıları da durup binaya bakıyordu.

Acil servistekiler bize binanın bir Rus bombardımanında vurulduğunu ve iki kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Çok sayıda yüksek katlı binanın bulunduğu bu bölgede askeri bir hedef görmedik.