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Kiev’de 35 saatlik sokağa çıkma yasağı

Belediye başkanı 'Bugün zor ve tehlikeli bir gün' dedi

15 Mart 2022
Kiev'de 35 saatlik sokağa çıkma yasağı







Kiev’de bu akşam yerel saatle 8’den Perşembe sabah 7’ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Belediye Başkanı Vitali Klitsçko “Sığınaklara gitmek dışında kent içinde hareket etmek yasaklandı. Sadece özel izni bulunanlara izin verilecek” dedi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.






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15 Mart 2022


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