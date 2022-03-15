Barçın: FİF’te yapılan artış indirimi engelledi

CTP Milletvekili Devrim Barçın akaryakıt fiyatlarındaki indirimin yetersiz olduğunu açıkladı.
Açıklama şöyle:
GERÇEKLER, GERÇEKLER, GERÇEKLER !!!
11 Mart 2022 95 Oktan Benzin 18.75 TL
(Brent Petrol 1.652 TL)
15 Mart 2022 95 Oktan Benzin 17.33 TL
(Brent Petrol 1.443 TL)
BRENT PETROLDEKİ DÜŞÜŞ %12.65 AMA BENZİN FİYATINDAKİ DÜŞÜŞ %7.57.
ÇÜNKÜ UBP HÜKÜMETİ, DEVLET GELİRİNİ ARTIRMAK ADINA BENZİNDEKİ FİF’TE DE ARTIŞ YAPTI.
Oysa ki CTP, 2018’de FİF’te indirim yapıp zammın halka yansımasını engellemişti.
Hepsi aynı diyenlere ve zamlardan isyan edip evde oturanların bilgisine !!!