Spor

Kickboks kuşak sınavında başarılı olanlar açıklandı

23 Mayıs 2022
Kickboks kuşak sınavında başarılı olanlar açıklandı







64.Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında büyük bir katılım ile yapıldı. Her geçen gün büyüyen Kickboks spor dalında, 2022 yılı faaliyet programında yer alan 64. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında büyük bir katılım ile gerçekleştirildi.
Sınava, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 129 sporcu başarılı olarak üst kuşaklara terfi ettiler.




Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir:



Sarı Kuşak:

01- Berat  Güraslan

02- Türker  Eren  Öney

03- Uhut  Bera  Cenik

04- Tuana  Serin

05- Özgür  Bor

06- Fatih  Taşkıran

07- Esger  Batırcanov

08- Artun  Yürüker

09- Ali  Çelik

10- Rabiya  Kara

11- Derin  Yalçındere

12- Zeliş  Türksözler

13- Berfin  Sönmez

14- Mansur  Jemshıdov

15- Onur  Taşkıran

16- Toprak  Şanverdi

17- Alican Kesicisoy

18- Cansu  Eskidemir

19- Fatma  Hacet

20- Mehmet Gülen

21- Nisa  Kılıç

22- Yağmur Özkayalar

23- Halil Keser

24- Beren Ağaoğlu

25- Astam Atamuradov

26- Can  Canıtez

27- Reyyan  Erdem

28- Jasmın  Hussaın

29- Ayla  Hussaın

30- Poyraz  Dorunay

31- Hüseyin  Bengisoy

32- Burak  Pişkin

33- Ahmet  Topaloğulları

34- Hamza  Yıldırım

35- Jorele  Fotso

36- Eylül  Zengin

37- Tuğkan  Alp  Pekri

38- Arda  Yöndem

39- Bade  Karakuş

40- Cansu  Topal

41- Doğukan  Hallı

42- Abdul  Skakoor  Nasivi

43- Nevin Saçar

44- Kıraç Tanburoğlu

45- Barış S. Topak

46- Berat  Karataş

47- Nehir Perçin

48- Yeliz D. Kartal

49- Ayşenaz  Kont

50- Betül  Gökel

51- Eda Suna  Piri

52- Teoman  Sivri

53- Emirhan Kavas

 

Yeşil Kuşak:

01- Ardasher Zıyoev

02- Shohrukh Hakımov

03- Umut Albayrak

04- Ali Hikmet Keklik

05- Berra  Öztürk

06- Emirhan  Göktaş

07- Enis Türk

08- İsmail Güvenç

09- Laden Doğramacıoğlu

10- İrem  Canbolat

11- Sancar  Sultan

12- Beren Alpmut

13- Firdevs Demirtaş

14- İbrahim Yağız Telli

15- Elif  Bozkurt

16-Süleyman Ali Kurt

17- Mustafa Erbekçi

18- Aydın Öztrak

19- Ertuğ Rüstemoğlu

20- Mustafa  Yayla

21-Melisa  Yayla

22- Deran  Toprak

23- Aren Toprak

24- Azim Giovanni Yapıcı

25-Mehmet Çakır

26- Utku Aslantürk

27- Mehmet Ali Demirtaş

28- Ege Boran Osmanlı

30-Yiğit E.Çelik

31- Sonercan Karahasan

32-Murat Amral

 

Yeşil Mavi Kuşak:

01- Arda Ekidemir

02- İslambek İmamov

03- Berke  Elmas

04- Durmuş  Adsız

05- Raşid Sidar Ünerdi

06- Nilay Çakın

07- Kerem Killi

08- Enes Baran Elkondu

09- Tehan Ali Kraparagahi

 

Mavi Kuşak:

01- Hüseyin F. Gök

02- Reyyimbay İntizarov

03- Eyüp  Toprak

04- Affan Ali  Karademir

05- Taha  Erk

06- Dovlet  Omurzakov

07- Jeyran  Dovranova

08- Alnur  Kassymbekov

09- Efe Zeybek

10- Hatice Yurtcan

11- Sorin Zeybek

12- Şengül Kırmızı

13- Hasan Yurtcan

14- Kazım Nakuz

15- Ömer Kır

16- Hayat  Memiş

 

Mavi Turuncu Kuşak:

01- Emircan  Yeşil

02- Ebru Yeşil

03- Vedia Dicle  Serin

04- Cumhur Toprak Turaç

05- Ahmet Aygül

06- Zulfıya Akarpınar

 

Turuncu Kuşak:

01- Hüseyin Eren Babuccu

02- Asya  Babuccu

03- Umut M. Şahin

04- Murat Şahin

05- Okay Gülfa

06- Irmak Özuçar

07- Abdulmennan Göğsüaçık

08- Eren Karaman

09- Sümeyra  Göğsüaçık

10- Batuhan  Cerit

11- Baybars  Özcömert

12- Belgin Irmak Biçer

 

Turuncu Kahve:

01- Alptuğ Taşçı

 

Kahverengi Kuşak:

01- Eylül Taşkan



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23 Mayıs 2022


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