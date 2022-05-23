Golfta “Aylık Kulüp Yarışması” şampiyonu Sinan Şemiler oldu

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında dün gerçekleşen aylık kulüp yarışması Monthly Medal şampiyonu 61 net skorla Sinan Şemiler oldu.

Strokeplay formatında 18 çukur ve oyun handicapının % 95’i baz alınarak oynanan oyunda 62 Net ile Jean Pierre Mainardi ikinci olurken, Hasan Garabli 64 Net ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası kazananların ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptan’ı Karl Crosby ve Kaptan Yardımcısı Hasan İlkay tarafından takdim edildi. CMC’de 29 Mayıs Pazar gün JP Open turnuvası gerçekleşecek.