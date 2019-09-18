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Kıbrıs’taki siyasi partiler 25 Eylül’de toplanıyor
Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum siyasi partilerin ortak toplantısı Halkın Partisi’nin ev sahipliğinde 25 Eylül’de yer alacak.
Slovakya Büyükelçiliği’nden verilen bilgiye göre, ara bölgede bulunan Ledra Palace Otel’de yer alacak olan toplantı, Halkın Partisi’nin önerisiyle “Adım Adım İşbirliği: Kıbrıs Sorununa Evrimsel Parçalı Yaklaşım” gündemiyle gerçekleştirilecek.
Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum siyasi partiler arasında ara bölgede yıllardır gerçekleştirilen toplantılar Slovakya Büyükelçiliği tarafından düzenleniyor.