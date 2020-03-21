Güney KıbrısKıbrısManşet

Kıbrıs’ta koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

22 Mart 2020
corona virüs korona virüs

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu gece geç vakitte yaptığı bir açıklama ile Baf Genel Hastanesindeki bir koronavirüs vakasının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hastanın, karaciğer sirozu, akut karaciğer yetmezliği, kronik böbrek yetmezliğine bağlı akut böbrek yetmezliği ve kronik kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü için halihazırda yüksek riskli olduğu ifade edildi.

Hastanın tedavi gördüğü Baf Hastanesinde, daha sonradan koronavirüs tespit edilen bir hasta ile temasa geçerek enfekte olduğu, bu yüzden de durumunun daha da ciddileşerek Mağusa Hastanesine sevk edildiği ve burada hayatını kaybettiği belirtildi.

Çeviri: Yunus Diler
Kaynak: Cyprus Mail




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of 175 mültecinin ihtiyaçları giderildi

175 mültecinin ihtiyaçları giderildi

21 Mart 2020
Photo of Koral Bozkurt: Ülkemizin emrindeyiz

Koral Bozkurt: Ülkemizin emrindeyiz

21 Mart 2020
Photo of Türkiye KKTC’yi uçuş yasağı listesine koydu

Türkiye KKTC’yi uçuş yasağı listesine koydu

21 Mart 2020
Photo of KTHES Başkanı Özgöçmen: Tehlike geçmedi evde kalalım

KTHES Başkanı Özgöçmen: Tehlike geçmedi evde kalalım

21 Mart 2020
Photo of Tatar: Akıncı buraya gelip insanları kışkırttı

Tatar: Akıncı buraya gelip insanları kışkırttı

21 Mart 2020
Photo of Pilli: Bu çocuklar hasta değil, gözetim altındadır

Pilli: Bu çocuklar hasta değil, gözetim altındadır

21 Mart 2020
Photo of En fazla yağış Mallıdağ’da

En fazla yağış Mallıdağ’da

21 Mart 2020
Photo of Alsancak Belediye Başkanı Ataser: Biz öğrencilere değil, konuma itiraz ettik

Alsancak Belediye Başkanı Ataser: Biz öğrencilere değil, konuma itiraz ettik

21 Mart 2020
Photo of Özersay: Kimsenin çocuklarımıza vebalı muamelesi yapmaya hakkı yoktur

Özersay: Kimsenin çocuklarımıza vebalı muamelesi yapmaya hakkı yoktur

21 Mart 2020
Photo of Özersay: İngiltere’den gelen bir öğrenci yüksek ateş teşhisi ile hastaneye kaldırıldı

Özersay: İngiltere’den gelen bir öğrenci yüksek ateş teşhisi ile hastaneye kaldırıldı

21 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı