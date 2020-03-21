Kıbrıs’ta koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu gece geç vakitte yaptığı bir açıklama ile Baf Genel Hastanesindeki bir koronavirüs vakasının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hastanın, karaciğer sirozu, akut karaciğer yetmezliği, kronik böbrek yetmezliğine bağlı akut böbrek yetmezliği ve kronik kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü için halihazırda yüksek riskli olduğu ifade edildi.

Hastanın tedavi gördüğü Baf Hastanesinde, daha sonradan koronavirüs tespit edilen bir hasta ile temasa geçerek enfekte olduğu, bu yüzden de durumunun daha da ciddileşerek Mağusa Hastanesine sevk edildiği ve burada hayatını kaybettiği belirtildi.

Çeviri: Yunus Diler

Kaynak: Cyprus Mail