DünyaSağlıkSürmanşetYaşam

Yoğun bakımda 39 yaşındaki koronavirüs hastasından uyarı: Bana bulaşmaz demeyin

22 Mart 2020

İngiltere’de Covid-19 hastalığına yakalanan ve bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde gözetim altında tutulan 39 yaşındaki kadının uyarısı sosyal medyada viral oldu.

Tara Langston isimli kadının 16 Mart’ta çektiği videoda, koronavirüs bağlı olarak nefes almakta zorluk çektiği görülebiliyor. Uxbridge kentindeki Hillington Hastanesi’nde bulunan kadın videoda, “Riski göze almayı düşünen kimse varsa yeniden düşünsün” diyor.

Langston’ın eşi Richard Langston, cuma günü yaptığı açıklamada kadının hala yoğun bakımda olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini söylüyor. Kız kardeşi Nicole Poppy Keatley ise, hastalıktan önce “normal bir sağlığı olduğunu” belirtiyor.

Langston ile hastalığı nedeniyle görüşemediklerin kaydeden Keatley, “Çok kötü bir durum, ailecek kendimizi evde izole ettik. Onun ailesi de, eşi ve iki çocuğu da kendilerini izole etti” şeklinde konuşuyor.

Hasta kadının WhatsApp grubuna gönderdiği video, sosyal medyada defalarca paylaşıldı.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of New York’ta zorunlu olmayan iş yerleri kapatılacak

New York’ta zorunlu olmayan iş yerleri kapatılacak

21 Mart 2020
Photo of Vaka sayısı çok can kaybı az! Almanların corona sırrı ne?

Vaka sayısı çok can kaybı az! Almanların corona sırrı ne?

21 Mart 2020
Photo of Küba koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatıyor

Küba koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatıyor

21 Mart 2020
Photo of Polis devriyeleri arttırıldı

Polis devriyeleri arttırıldı

21 Mart 2020
Photo of İngiltere’de restoran, bar, cafe, sinema ve tiyatroların kapatılmasına karar verildi

İngiltere’de restoran, bar, cafe, sinema ve tiyatroların kapatılmasına karar verildi

20 Mart 2020
Photo of İngiltere’de çalışamayanlara 3 ay devlet desteği

İngiltere’de çalışamayanlara 3 ay devlet desteği

20 Mart 2020
Photo of İtalya’da bilanço ağırlaşıyor: Bir günde 627 kişi öldü

İtalya’da bilanço ağırlaşıyor: Bir günde 627 kişi öldü

20 Mart 2020
Photo of Corona virüs insan hücrelerine ne yapıyor? Adım adım görüntülendi

Corona virüs insan hücrelerine ne yapıyor? Adım adım görüntülendi

20 Mart 2020
Photo of Hava sıcaklığı pazartesi gününden itibaren artacak

Hava sıcaklığı pazartesi gününden itibaren artacak

20 Mart 2020
Photo of İngiltere hükümeti, veterinerlerden suni solunum cihazı istedi

İngiltere hükümeti, veterinerlerden suni solunum cihazı istedi

20 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı