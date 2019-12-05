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Kıbrıs’ta ilk kez Doğada Orff Schulwerk Eğitimi

5 Aralık 2019
Zehra O. Yılmaz

Okul Öncesi Eğitim Derneği, Kıbrıs Çevre Eğitim Merkezi ve Taşkent Doğa Parkı katkılarıyla Kıbrıs’ta ilk kez doğada orff schulwerk yaklaşımlı müzik eğitimi veriliyor.

Eğitim 8 aralık Pazar günü Taşkent Doğa Parkı’nda saat 10.00-12.00 arasında gerçekleşecek. Eğitimin teması “Kıbrıs’ta yaşayan kuşlar” olarak belirlendi.

Kuşlar ile ilgili sunumu uzm. Okul öncesi öğretmeni Pembe Aytaç , Orff Schulwerk yaklaşımlı müzik eğitimini ise müzik öğretmeni ve müzik terapisti Zehra Onbaşı Yılmaz verecek. Yılmaz orff schulwerk alanında katılmış olduğu çeşitli seminerler dışında Mozarteum Üniversitesi Carl Orff Enstitüsü’nden (Salzburg) eğitim alarak adamızda bu müzik öğretimi yaklaşımını yaymaya çalışıyor.

Ülkemizde ilk kez yapılacak olan etkinliğe katılmak isteyen okul öncesi öğrencilerinin önceden  kayıt yaptırması gerekiyor.



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