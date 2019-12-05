TBMM’den Libya anlaşmasına jet onay

Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşma TBMM’den jet hızıyla geçti.

Anlaşmayla ilgili iç hukuk süreci Cumhurbaşkanı’nın onaylayıp Resmi Gazete’de yayımlanması ile tamamlanmış olacak.

TBMM’de 27 Kasım tarihinde İstanbul’da imzalanan ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’ hızla ele alındı. TBMM Dışişleri Komisyonu’nda sabah görüşülerek kabul edilen anlaşma öğleden sonra ise TBMM Genel Kurulu’nun gündemine geldi.

TBMM Genel Kurulu’nda yapılan görüşmelerin ardından da anlaşma HDP dışındaki partilerin desteği ile kabul edildi. 306 milletvekilinin katıldığı oylamada 293 kabul, 13 ret oyu kullanıldı.

Avrupa Birliği (AB), Türkiye ve Libya arasında imzalanan deniz yetki alanı sınırlandırma mutabakatıyla ilgili olarak Ankara’yı uluslararası hukuka uymaya ve komşularla barışçıl ilişkileri bozan eylemlerden kaçınmaya çağırmıştı.