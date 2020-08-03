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Kıbrıs’ta en sıcak temmuz ayını yaşadık

3 Ağustos 2020
en sıcak temmuz

Kıbrıs 1983 yılından sonra en sıcak temmuz ayını yaşadı.

Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normallerinin üzerinde kaydedildiği 2020 Temmuz ayında sıcaklıklar 40 derece dolaylarında seyretti.

Rum Meteoroloji Dairesi temmuz ayındaki sıcaklıkların 1983’ten sonra en yüksek sıcaklık olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz temmuz ayında ortalama sıcaklık 39.7 derece olarak hesaplandı.

1983 yılından sonra Rum Meteoroloji Dairesinin en çok aşırı sıcaklık uyarısı yaptığı ay temmuz 2020 olarak kaydedildi.


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