Aşağı Cengizköy’de 7 saatlik elektrik kesintisi

Aşağı Cengizköy, Turizm İnformasyon ve civarında 7 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak.

Güzelyurt bölgesinde alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Aşağı Cengizköy, Turizm İnformasyon ve civarına elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.