Kıbrıslı Youtuber Chatlak Serpil

8 yaşındaki Serpil’in Chatlak Serpil adlı youtube kanalının takipçileri günden güne artıyor.

Aslen Kıbrıslı olan Boran Özsoy ve Ays Özsoy’un kızları 8 yaşındaki Serpil Youtube’daki performansı ile göz dolduruyor.

Ailesi ile birlikte Malta’da yaşayan Minik Serpil açmış olduğu Youtube kanalında yayınladığı videolarla kısa süre içinde 50 bin izlendi. Ürettiği 300 videoda babası ve annesi ile de çekimler yapan Serpil’in “Chatlak Serpil” adlı youtube kanalının takipçileri günden güne artıyor.

Serpil’in babası Boran Özsoy kızlarının çıktığı bu yolda büyük destekçisi olduklarını ve her zaman yanında olduklarını dile getirdi.