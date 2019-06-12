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Kıbrıslı Türk ve Rumların kredi kartı harcamaları açıklandı

12 Haziran 2019

Kıbrıslı Türk ve Rumların kredi kartı harcamaları açıklandı. Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Kıbrıslı Türklerin ve Rumların kredi kartlarıyla Kıbrıs’ın güneyi ile Kıbrıs’ın kuzeyi ve Türkiye’de yaptıkları harcamalara yer verildi.

Alithia gazetesi, JCC şirketi tarafından yayımlanan verilere dayandırdığı haberinde, Kıbrıs’ın güneyindeki Türk kredi kartı kullanımlarının geçtiğimiz Mayıs ayında 1 milyon 296 bin 673 Euro’ya ulaştığını yazdı. Gazete, bu rakamın 2019 yılının ilk beş ayında 6 milyon 502 bin 354 Euro olduğunu belirtti.

Kıbrıslı Rumlara ait kredi kartlarıyla geçtiğimiz ay Kıbrıs’ın kuzeyinde yapılan harcamaların ise 1 milyon 848 bin 239 Euro olduğunu yazan gazete, beş aylık tutarın ise 7 milyon 763 bin 985 Euro olduğunu kaydetti.

Kıbrıslı Rumlara ait kredi kartlarının, geçtiğimiz Mayıs ayında Türkiye’deki kullanımlarının ise 529 bin 718 Euro olduğunu belirten gazete, beş aylık rakamın ise 2 milyon 049 bin 586 Euro olduğunu ekledi.

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