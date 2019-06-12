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Güneyde yangınlar için üçüncü helikopter kiralanıyor

12 Haziran 2019
yangın

Güneyde yangınlar için üçüncü helikopter kiralanıyor. Kıbrıs’ın güneyinde, yangınların söndürülmesine müdahale edilmesi için, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından üçüncü bir helikopter kiralanacağı haber verildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nda dün bir toplantı yapıldığını ve yetkili birimlerin yaz ayları için tam teşekküllü olması çabası içerisinde, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından üçüncü bir yangın söndürme helikopteri kiralanacağını yazan Fileleftheros gazetesi, bunun maliyetinin 700 bin Euro’nun üzerinde olacağını ekledi.

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