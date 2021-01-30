Kıbrıslı Türk ve Rum Siyasi Partiler siyasi irade talep etti

Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten siyasi irade göstermelerini talep ettikleri bildirildi.

Alithia gazetesi, Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerin dün, Ledra Palace’ta düzenlenen toplantıya katıldıklarını ve liderlere, Kıbrıs sorununa BM kararları, Uluslararası Hukuk, AB Müktesebatı ve AB ilke ve değerleri zemininde adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik özlü müzakerelerin tekrarlanması için gereken siyasi iradeyi göstermeleri çağrısında bulunduklarını yazdı.

Habere göre, partilerin yaptığı ortak açıklamada, Mart’ta toplanacak gayrı resmi beşli konferans öncesinde iki lidere, iki toplum arasındaki dayanışma ve işbirliği yöntemlerini tartışma ve vatanın yeniden birleşmesi için başlatılacak müzakere sürecini baltalayacak olumsuz söylem ve eylemlerden kaçınması çağrısı yapıldı.