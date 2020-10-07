Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı YSK’ya itiraz başvurusunda bulundu

Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, alınan, “Seçim günü öncesi Sağlık Bakanlığı, evinde veya devletin gösterdiği bir merkezde karantinada olan kişiler ile izolasyon uygulanan kişilerin isim ve kimlik numaraların Yüksek Seçim Kurulu’na verecek ve bu kişiler 11.10.2020 tarihinde oy verme alanına alınmayacaklardır” kararına itiraz etti. Seçme ve seçilme hakkının Anayasal bir hak olarak tüm yurttaşlara sağlanılmış olduğunu hatırlatan vakıf ,Yüksek Seçim Kurulu’na itiraz başvurusunda bulundu. İşte yapılan açıklama;

“Yüksek Seçim Kurulu

Lefkoşa.

Yüksek Seçim Kurulu’nun 13 No’lu duyurusu uyarınca, “Seçim günü öncesi Sağlık Bakanlığı, evinde veya devletin gösterdiği bir merkezde karantinada olan kişiler ile izolasyon uygulanan kişilerin isim ve kimlik numaraların Yüksek Seçim Kurulu’na verecek ve bu kişiler 11.10.2020 tarihinde oy verme alanına alınmayacaklardır” denmektedir. Yüksek Seçim Kurulu’na itiraz başvurusunda bulundu.

Oysa bilinen bir gerçek vardır ki seçme ve seçilme hakkı Anayasal bir hak olarak tüm yurttaşlara sağlanılmış olan bir haktır. Anayasının 68. Maddesi açıkca belitrmektedir ki, “Seçme ve halkoylamasına katılma, onsekiz yaşını bitirmiş olan her yuttaşın hakkı ve ödevidir”.

Keza Yüksek Seçim Kurulu’nun 13 No’lu duyurusu uyarınca evinde veya devletin gösterdiği merkezde karantinada olan kişiler ile izolasyon uygulanan kişilerin oy kullanamaycağı ve oy verme alanına alınmaycakları yönündeki kararı Anayasa’ya aykırı olmakla, her yurttaşın seçme ve seçilme hakkı olduğunu ve bu hakkın hangi koşullarda olunursa bile geri alınamayacak bir hak olduğuna olan inancımızdan 13. No’lu duyurunun 5. Maddesine itiraz ederek, tekrardan gözden geçirilmesini talep ederiz.

Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı”