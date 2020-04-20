Kıbrıslı Rumlar Paskalya yortusunu evlerinde ve bahçelerinde kutladı

Kıbrıslı Rumlar, Hz. İsa’nın yeniden diriliş günü olduğuna inanılan Paskalya yortusunu dün evlerinin bahçelerinde ve balkonlarında kutladı.

Rum haber kaynakları, koronavirüs tedbirleri kapsamında kiliselerdeki ibadetlere getirilen yasaklamalar nedeniyle Kıbrıslı Rumların bu yıl Paskalya yortusunu kiliselerde değil evlerinde kutladığını ifade etti.

Rum Kilisesi Başpiskoposu II.Hrisostomos, Paskalya yortusu mesajında, kiliselerdeki ibadetten uzak kalmanın, hastalığın ve kötülüğün geçmişte kalması ve herkesin kiliselere gitmesi adına, inançlarını ve dualarını daha güçlü hale getirmesi gerektiğine vurgu yapmıştı.

Anastasiadis çocuklara masal okudu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise dün çocuklara masal okuduğu belirtildi.

Anastasiadis, Paskalya yortusu nedeniyle, “Masal Müzesi”nin (Fairytale Museum) facebook sayfası aracılığıyla çocuklara “Küçük Prens” masalını okudu.