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Evdekal konserlerinde bu akşam Eda Girgin

20 Nisan 2020
Evdekal konserleri

Corona virüsü salgını nedeniyle evlere kapanan sanatçılar KibrisOnAir‘da dinleyicilerle buluşmaya devam ediyor… Evdekal konserleri bu hafta da birçok sanatçıyı dinleyicilerle buluşturacak…

KibrisOnAir #edekal konserleri kapsamında ülkemizin sevilen sanatçıları Eda Girgin, Müjde, Murat Çırakoğlu, Cemal Aslangazi, Neslihan Çakır, İbrahim Kanıöz ve Doğan Akın bu hafta sizlerle buluşacak.
OnAir Network Kurucu Üst Yöneticisi Engin Bulut, “#edekal konserlerimiz artarak devam edecek. Birçok isimi sosyal networkümüz aracılığı ile sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi. Bulut, “ülkemizin sevilen isimlerinden biri olan Eda Girgin bu akşam takipcilerimize ve sevenlerine mini bir konser vereceğini ve konserin saat 21.00’de başlayacağını söyledi.

20 Nisan Pazartesi – Eda Girgin
21 Nisan Salı – Müjde
22 Nisan Çarşamba – Murat Çırakoğlu
23 Nisan Perşembe – Cemal Aslangazi
24 Nisan Cuma – Neslihan Çakır
25 Nisan Cumartesi – İbrahim Kanıöz
26 Nisan Pazar – Doğan Akın



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