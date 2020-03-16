Kıbrıslı Rum öğrencileri adaya almadılar

İngiltere’den Güney Kıbrıs’a dönen 30 Kıbrıslı Rum öğrencinin sağlık belgesi olmadığı için uçaktan inmeden geri gönderileceği kaydedildi.

Rum polisinin İngiltere’den Güney Kıbrıs’a İngiltere’den gelen uçakta sağlık belgesi olmayan 30 Kıbrıslı Rum öğrenci tespit ettiği ve söz konusu öğrencileri uçak merdiveninde durdurduğu ifade edildi.

Rum hükümeti geçtiğimiz gün aldığı kararda, sağlık belgesi olmayan kimseyi adaya almayacağını kararlaştırmıştı.