Dünya Sağlık Örgütü’nden hükûmetlere Koronavirüs çağrısı: Test, test, test

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili olarak tüm hükûmetlere testlere ağırlık verme çağrısını yineledi:

Genel Direktör Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ’nün 120 ülkeye 1,5 milyon adet test gönderdiğini, ancak pandeminin “yayılmasını engelleyecek belkemiği” olarak nitelediği testlerin yeterince artırılmadığını kaydetti.

Direktör, her şüpheli vakanın teste tabi tutulması gerektiğini ve pozitif çıkması halinde karantinaya alınmalarını, bu kişiler belirti göstermeden iki gün önce onlarla temasta bulunmuş kişilere de test uygulanması gerektiğini vurguladı.

60 yaş üstü bireylerde risk daha fazla olsa da Kovid-19 hastalığı nedeniyle ölen çocukların da olduğu ifade edildi.