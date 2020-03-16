Dünya

Amazon, Hitler’in kitabı ‘Mein Kampf’ın satışını yasaklıyor

16 Mart 2020

E-ticaret devi Amazon, Nazi Almanyası’nın lideri Adolf Hitler’in kitabı ‘Mein Kampf’ın (Kavgam) çoğu versiyonunun site üzerinden satılmasını yasakladı. Birçok sivil toplum kuruluşu, kitabın satışının durdurulmasını talep ediyordu.

Birkaç gün önce site üzerinden kitap satan kuruluşlara Mein Kampf ve Nazi propagandası yapan benzer kitapları artık satamayacakları bildirildi.

The Guardian’ın ulaştığı e-postalara göre kitabı ikinci olarak satmaya çalışan kişilere de “sitenin kurallarını ihlal ettiği” gerekçesiyle ürünlerinin satıştan kaldırıldığı bildirildi.

Nazi Almanyası tarafından gerçekleştirilen Yahudi Soykırımı hakkında eğitim veren sivil toplum kuruluşları 1990’ların sonundan bu yana Amazon’un ‘Mein Kampf’ı satmayı durdurması için çalışmalarda  bulunuyordu. Ancak Amazon uzun süre boyunca “ifade özgürlüğünü korumak” ve “öğrencilerin Hitler’in düşünme şeklini görebilmesi” için bu talepleri reddetmişti.

Başka bir Amazon servisi olan Kindle’dan Mein Kampf’ın birçok e-kitap versiyonu da kaldırıldı.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Avustralyalı bilim insanları corona virüsün ilacını bulduklarını açıkladı

Avustralyalı bilim insanları corona virüsün ilacını bulduklarını açıkladı

16 Mart 2020
Photo of İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Koronavirüs testi negatif çıktı

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Koronavirüs testi negatif çıktı

16 Mart 2020
Photo of “Trump, Alman bilim insanlarına para teklif etti”

“Trump, Alman bilim insanlarına para teklif etti”

16 Mart 2020
Photo of Almanya Koronavirüs nedeniyle Avusturya, İsviçre ve Fransa ile olan sınırlarını kapatıyor

Almanya Koronavirüs nedeniyle Avusturya, İsviçre ve Fransa ile olan sınırlarını kapatıyor

16 Mart 2020
Photo of İsviçre’de bir günde 841 Koronavirüs vakası

İsviçre’de bir günde 841 Koronavirüs vakası

16 Mart 2020
Photo of İngiltere’de yeni doğan bebekte corona virüse rastlandı

İngiltere’de yeni doğan bebekte corona virüse rastlandı

16 Mart 2020
Photo of Yunanistan, Koronavirüs nedeniyle plajlarını ve kayak merkezlerini kapatıyor

Yunanistan, Koronavirüs nedeniyle plajlarını ve kayak merkezlerini kapatıyor

15 Mart 2020
Photo of Koronavirüs’te bugün ne oldu?

Koronavirüs’te bugün ne oldu?

15 Mart 2020
Photo of Almanya’da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi; vaka sayısı 5 bini aştı

Almanya’da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi; vaka sayısı 5 bini aştı

15 Mart 2020
Photo of Maya Krallığı’nın kayıp başkenti bulundu

Maya Krallığı’nın kayıp başkenti bulundu

15 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı