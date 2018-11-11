Kıbrıslı genç “O Ses Türkiye”yi salladı…

Geçtiğimiz yıl ülkemiz sanatçılarından Lütfiye Özipek’in şampiyon olduğu TV8 ekranlarında yayınlanan “O Ses Türkiye” yarışmasında bir Kıbrıslı yarışmacımız daha dahil olarak müzik yolcuğuna ilk adımını attı.

Bu akşam yayınlanan programda Yeni Erenköy’lü 16 yaşındaki Günay Mimar, Rihanna’nın “Love on the Brain” şarkısını seslendirerek programda juri üyeleri olan Hadise ve Beyazıt’ı döndürmeyi başardı. Yoluna Hadise ile devam eden Günay Mimar, seslendireceği şarkılarla şampiyonluk yolunda ilerleyecek.