Kıbrıs

Yarın Haspolat’a bağlı bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Haspolat Trafo Merkezi’nde yarın yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle sabah 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında, 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

elektrik kesintisi

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, kesintiden etkilenecek bölge ve tesisler; Levent Kesimhane ve civarı, Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge ve Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı, Paksüt, Levent Yem Fabrikası, Haspolat Levent Tuğla Tesisleri ve Civarı, Haspolat Kirli Sanayi, Haspolat Et Kombinası Tesisleri ve civarı, Başpınar Un Fabrikası, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve civarı, Haspolat Çemberi ile Hurdacılar Arasındaki Bölge, Haspolat, Airkam Ltd, Hurdacılar Bölgesi, Yeni Arıtma, Eski Arıtma ve Haspolat Sanayi Bölgesi olarak açıklandı.

 




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