“Kıbrıs’ın insanını seviyorum”

Türkiye’nin ünlü sanatçısı Coşkun Sabah sahne öncesi Havadis Gazetesi’nden Hakan Topaloğlu’nun sorularını yanıtladı. Tüm sorularımıza samimiyetle cevaplayan usta isim, ülkemiz ve insanına olan sevgisini anlatmakla bitiremedi.

Havadis: Adamızda uzun zamandır sahne alıyorsunuz. Kıbrıs’ın sevdiğiniz şeyleri nelerdir?

Coşkun Sabah: En başta insanlarını seviyorum. Ada halkı çok sevecen, içten ve samimi. Dürüst insanlardır. Bendeki izlenimi budur. Olduğu gibi gözükür. Kıbrıs halkını çok çok seviyorum. Onlarında beni çok sevdiğini biliyorum. 30-40 yıla dayanan bir sevgi bağımız var.

Havadis: Ülkemize ilk geldiğiniz zamanları hatırlıyormusunuz?

Coşkun Sabah: Tabiki. Zamanında Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda verilen konserin rekoru bana aittir. O yıllarda 4-5 bin civarlarında olan izleyici sayısı benim konserimde takribi 15 bini bulmuştur. Adanın bendeki yeri bambaşkadır.

Havadis: Kıbrıs’ın tarihi, kültürü ve lezzetleri hakkında düşünceleriniz nelerdir?

Coşkun Sabah: Adaya geldiğimde fırsat buldukça geziyorum. Uzun yıllar önce tarihi bir manastırı gezmiştik. Bende güzel izlenimler bıraktı. Adanın süt ürünlerini çok seviyorum. Buranın balı ve zeytinyağı da çok güzel. Kıbrıs balını severek tüketiyorum. Az önce söylediğim gibi beni en etkileyen ada insanın karakter yapısı. Sahnede çok rahat ediyorum. Şarkılara iştirak ediyorlar. Candan alkışlıyorlar. Böyle bir sevgi bağımız var. Herşeyden önce samimiyet. Tek bir kelime ile ifade etsekte altında birçok şeyi barındırıyor.

Havadis: Pandemide sanatçı ve müzisyenler zorluklar çekti. O günler nasıl geçti? Bu zor zamanlar geride mi kaldı sizce?

Coşkun Sabah: Bence bitti artık. Şükürler olsun o günler atlattık. Ölüm oranları çok düşük yüzdelere indi.

Havadis: Geçtiğimiz yıl Mayıs ayı “Şarkılar Bizi Söyler” programında güzel bir Coşkun Sabah gecesi düzenlendi. Şarkılarınızı diğer sanatçılardan dinlemek nasıldı? Neler hissettiniz?

Coşkun Sabah: O akşam benim gurur gecemdi. Çünkü gecenin adı Coşkun Sabah şarkıları. Her çıkan arkadaş beni konuştu. Sibel Can’da dahil buna. O akşam prestij gecemdi. Dünyanın heryerinden tebrikler aldım. Yabancılardan bahsetmiyorum. Biliyorsunuz Türk Halkı olarak olmadığımız yer yok. Her yerde varız. Özellikle Avrupa. Başta Almanya ve Avusturya olmak üzere bir çok tebrik aldım.

Yeni tekli yolda

Havadis: Yeni projeler varmı?

Coşkun Sabah: 7-8 ayda bir tekli çıkarıyorum. Cd ve albüm kalmadı. Artık 14-15 şarkılık projeler yok. Zamana ayak uydurduk. Bana 6 ayda bir tekli çıkarmanız lazım dediler. Ben o zamanı 8 aya çektim. 6 ay göz açıp kapayıncaya kadar biter. 1.5 yıl önce “Yalan yıllar” adında bir tekli çıkardım. Yaklaşık 1 yıl öncede “Gönlümün kıymetlisi” adlı bir düet çalışmamız oldu. Şimdi yenisi geliyor. 1 ay sona yeni sıfır bir şarkım geliyor. Söz müzik bana ait. Bundan sonra 7-8 ayda bir Coşkun Sabah bir tekli çıkaracak.



“Konseri insaların evine getireceğiz”

Coşkun Sabah: Vaktim olursa önümüz haftayı yeni bir youtube projesine ayırıcam. 1.5 saatlik canlı performans olarak stüdyo konseri düşünüyorum. 25 kişilik bir ekip olacak. En iyi müzisyenlerle canlı müzik yapacağız. İnsanlar oturduğu yerden bizleri izleyebilecek. Günümüzde smart tv’ler ve youtube yayınları çok popüler oldu. Hayranlarım 1,5 saatlik bir konser izleyecekler. Yıllarca devam edebilecek bir fikir olarak görüyorum. Repertuvar çok önemli. Sadece benim şarkılarım olmayacak. Yüzde 50’si Coşkun Sabah şarkıları yüzde 50’si ise diğer sevilen eserlerden olacak. Konseri insaların evine getireceğiz. Koncept zamanla farklı şekillerde alabilir.

İlk teklif Hüsnü Şenlendirici’ye

Coşkun Sabah: Bence yeni ve güzel bir fikir. Çalınmasından korkuyorum. O yüzden 10 gün içinde ekip için çalışmalara başlayacağım. İlk olarak Hüsnü Şenlendirici’ye teklifimi sunacağım. Kabul etmesi içinde elimden geleni yapacağım. Müzik namına adımıza yakışacak şekilde müzik faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Gençler ve z kuşağıda bizimle. Şarkılarımı onlarda dinliyor.