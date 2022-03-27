Doğuş Mesarya Coşkun’la “Sabah”ladı

Türk müziğinin udi sanatçısı Coşkun Sabah, Doğuş Mesarya’da sahne aldı. Dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla sahnede devleşen usta sanatçı romantizm dolu saatler yaşatırken ud resitali ile de konukları mest etti







Hakan Topaloğlu

Türkiye’nin ünlü sanatçısı Coşkun Sabah, önceki akşam Turunçlu Köyü’nde hizmet veren Doğuş Mesarya‘da muhteşem bir konserle hayranlarına keyifli dakikalar yaşattı. Dillere pelesenk olan şarkılarıyla geçmişten bugüne müzik ziyafeti sundu.

‘Anılar’a yolculuk

Anılara keyifli bir yolculuk başlatan ünlü sanatçı, kendisi ile özdeşleşen udu ile tüm masaları dolaşıp Kıbrıslı hayranlarıyla selamlaşarak “Aşığım sana Doyamıyorum” şarkısı ile programına başladı. Coşkun Sabah, “Hiçbir zaman eskimedi. Bu şarkıları okuduğum zaman şahit oluyorum. Bir kez daha şahit oldum. Bu şarkılar hiç bitmeyecek. Heyecanla birlikte okuduğumuz bu şarkı tamı tamına 32 yıllık. 1990 yılında çıkardığımız bütün zamanların rekorunu kıran kasetin şarkısı bu. Aşığım sana Doyamıyorum” sözleriyle mutluluğunu hayranlarıyla paylaştı.

Sahnede devleşti

Coşku dolu alkışlar arasında sahnede devleşen sanatçı “Baharı bekleyen kumrular gibi”, “Böyle ayrılık olmaz”, “Bir İlkbahar sabahı”, “Hatıram olsun”, “Anılar” ve “Haberin varmı” gibi unutulmaz şarkılarını kendisini izlemeye gelen konuklar için seslendirdi.

Ud resitali ile de konukları mest eden Coşkun Sabah, hayranlarından büyük alkış aldı.

Tam not aldılar

Coşkun Sabah konseri öncesi sahne alan Seda Ay, Okan Alan ve Süleyman Şaşkara şarkılarıyla konuklardan tam not aldı.