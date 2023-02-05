Kıbrıs’ın güneydoğusu–Greko Burnu Açıkları’nda 3.7 büyüklüğünde deprem

Kıbrıs’ın güneydoğusu–Greko Burnu Açıkları’nda bu sabah 8.06’da Richter Ölçeği’ne göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü Sismoloji Servisinden yapılan açıklamaya göre bugün saat 08.06’da, Daireye bağlı Lefkoşa Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 74 km uzaklıkta, hafif şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter Ölçeği’ne göre 3.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Açıklamada, yapılan ilk değerlendirme sonucunda depremin merkez üssünün 35.02 Kuzey ve 34.14 Doğu koordinatlarında, yaklaşık 7 km derinliğinde Kıbrıs’ın Güneydoğusu –Greko Burnu Açıkları’nda olduğu saptandığı belirtildi.