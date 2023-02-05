Kavuklu: Sürdürülebilir kalkınma noktasında enerji çalışmaları oldukça elzem

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ile Yeşil Yakalı Kadınlar Derneği (YEYKAD) aralarında imzalanan iş birliği protokolü ile “Yeşil Bir Kıbrıs İçin” ilk adımı attı.

YEYKAD 10 Haziran 2022’de

yenilenebilir enerji, iklim krizi, çevre, enerji dönüşümü, döngüsel ekonomi, adil geçiş, karbonsuzlaştırma ve dijital dönüşüm konularında çalışmaları bulunan ve Türkiye’nin Enerji Sektöründe Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Raporu’nu hazırlayan deneyimli kadınların tek çatı altında toplanmasıyla kurulmuş bir dernektir.

YEYKAD Başkanı Sedef Budak ile GİKAD Başkanı İçim Kavuklu tarafından imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında KKTC’de Enerji Çalıştayı gerçekleştirilecektir.

Alanında uzman kadınların düzenleyip yöneteceği çalıştay ile KKTC’de temiz enerji yatırımlarının arttırılması için gerekli alt yapı, üst yapı ve finansal yol haritalarının çıkarılması ve her iki ülkenin hükümetlerine sunulmak üzere kapsamlı bir rapor hazırlanması hedeflenmektedir.

BUDAK: ÇOK HEYECANLIYIZ

YEYKAD Başkanı Sedef Budak, sağlanan iş birliği için duyduğu mutluluğu ifade ederek, yenilenebilir enerji kaynakları açısından çok zengin bir ada olan KKTC’nin gerek elektrik üretimi gerek dağıtım ve temiz enerji santralleri ile ilgili alt yapı çalışmalarını yapmak ve gelecek yol haritasını çıkarmak için çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.

*KAVUKLU: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA NOKTASINDA ENERJİ ÇALIŞMALARI OLDUKÇA ELZEM *

GİKAD Başkanı İçim Kavuklu GİKAD’ın temel amacının her zaman KKTC’yi ve Kıbrıs Türk kadınını güçlendirmek olduğunu belirtti. Sürdürülebilir kalkınma noktasında enerji konusuna yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesinin Kıbrıs ekonomisi ve toplumsal gelişimi için oldukça elzem olduğunu vurguladı. Birlikte gerçekleştirilecek çalışmaların etkili sonuçlar vereceğinden emin olduğunu belirten Kavuklu, YEYKAD gibi donanımlı bir ekip ile iş birliği sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.