Kıbrıs’a dönebilmek için yargıya başvurdular

İngiltere’de öğrenim gören iki Kıbrıslı Rum öğrencinin, Anayasa’nın “hiçbir Kıbrıs vatandaşına Kıbrıs Cumhuriyeti’ne giriş yapmanın yasaklanamayacağını” öngören 14’üncü maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle Kıbrıs’ın güneyine dönebilmek için yargıya başvurduğu haber verildi.

Alithia gazetesi, Kıbrıslı Rum Başsavcısı tarafından dün yapılan açıklamaya dayanarak, iki öğrencinin, Kıbrıs’ın güneyine dönmelerine izin verecek acil geçici kararlar çıkarılması için, avukatları aracılığıyla, birinin idari mahkemede, diğerinin ise Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde dava açma başvurusunda bulunarak, hükümet kararlarının yasallığı ve/veya Anayasa’ya aykırı olup olmadıklarına itiraz ettiklerini yazdı.

İdari mahkemeye başvuran öğrencinin avukatı tarafından yapılan açıklamada, açılan davayla, Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı ve “yalnızca koronavirüsle ilgili tıbbi muayene belgesine sahip olanların Kıbrıs Cumhuriyeti’ne girişlerine izin verildiğine” dair kararnamenin maddesine itiraz ediliyor. Dava açan ikinci öğrencinin ise ciddi sağlık sorunları olduğunu ve başvurusunda anayasal hakları ile Anayasa’nın 14’üncü maddesi haricinde başka maddelerin de ihlalinden söz ediyor.

İdari mahkemedeki davayla ilgili duruşmanın 15 Nisan, ikinci öğrencinin davasının ise 10 Nisan’da görüleceği belirtildi.

KIBRIS RUM DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DOKTORLARI BEKLİYOR

Fileleftheros gazetesinde yer alan bir haberde ise, Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, yurt dışında bulunan Kıbrıslı Rum öğrencilerin ülkeye dönüşleriyle ilgili prosedürü başlatma konusunda hazır olduğu ifade edildi.

Gazete, Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanlığı’nın süreci başlatmak için sağlık açısından hassas gruplara giren öğrencilerin başvurularını inceleyen sağlık konseyinin vereceği kararları beklediğini ekledi.

YURT DIŞINDA MAHSUR KALAN BAZI KİŞİLER ÜLKEYE DÖNDÜ

Öte yandan, gazete, başka bir haberinde, Tayland’da mahsur kalan ve aralarında sporcular ile sporcuların yakınlarının bulunduğu 30 kişilik kafilenin dün öğleden önce gerçekleşen bir uçuşla adaya döndüğünü yazdı.

Haberde, 8 Mart tarihinden bu yana, sınırların korunmasına yardımcı olmak için, Yunanistan-Türkiye sınırındaki Meriç’te bulunan Rum polisine ait 22 kişilik kuvvetin, dün Yunan Hava Kuvvetlerine ait bir uçakla Kıbrıs’ın güneyine döndüğü de ifade edildi.