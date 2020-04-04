Filiz Besim: Maske takalım

Sağlık eski bakanı Filiz Besim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda herkesi maske takmaya davet ederken alınması gereken tedbirleri de sıraladı. Hükümeti de şeffaf ve sık bilgi paylaşmaya davet etti.

İşte o paylaşım:

MASKE TAKALIM:

Covid-19 dünyanın birçok ülkesini esir aldı.

Türkiye’de önlemler her gün daha radikal oluyor, ölümler artıyor.

Güney Kıbrıs çok zor günler geçiriyor.

Bizim de 88 pozitif vakamız varsa eğer henüz korkacak çok şeyimiz var demektir.

Sıkı izolasyona devam edelim.

Markete, eczaneye, bankaya giderken mutlaka MASKE takalım.

Sevdiklerimizle aramıza mutlaka bir metre koyalım…

HÜKÜMETE: Panik olmamızı istemiyorsanız eğer lütfen bizimle daha sık ve şeffaf bilgi paylaşın.