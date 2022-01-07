Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın önemli şairlerinden Şirin Zaferyıldızı UKÜ’de öğrencilerle buluştu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü tarafından “Türkçe Öğretiminde Şiir ve Ana dili Sevgisi” konulu seminer düzenlendi.

UKÜ Çevik Uraz Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte Eğitimci ve Şair Şirin Zaferyıldızı toplumların kendi kültür, dil ve değerlerine sahip çıkmalarının önemini anlattı.

Zaferyıldızı, kişilerin yurt dışına giderken bilgi toplamak için çoğunlukla tarihi yerleri ziyaret ettiğini hatırlatarak, söz konusu yerler üzerinden o bölge hakkında bir çıkarımda bulunduklarını kaydetti.

Yurt dışına gitmeden önce o ülkenin romanına ya da şiirine bakılması gerektiğini ifade eden Zaferyıldızı, “Eğer o ülkede yoksulluk varsa mutluluğu yazan şair bulamazsınız, o ülkede çocuklar ölüyorsa, siz aşkın şiirini yazamazsınız” dedi.

Zaferyıldızı, konuşmasında gençlere tavsiyelerde de bulunarak, araştırmacı olabileceklerini, yazılanları değerlendirebilecekleri ya da yaşamı sorgulayabilecekleri birçok alanın temelinde kendi dillerine sahip çıkmanın yattığını belirtti. Ana dilin kişinin kendi içsel benliğinin farkına varmasındaki önemini vurguladı.

Etkili iletişim kurmanın şart olduğunu da aktaran Zaferyıldızı, “İletişim sizin ana dilinizde başlar. Eğer siz karşınızdaki kişiye aşkınızı, duygularınızı düzgün anlatamazsanız bu duygular yarım kalır. Belki de hayat kuracağınız insanı sırf dilinizi iyi kullanamadığınız için kaybedebilirsiniz” şeklinde konuştu.

Konuşması sonrasında öğrencilere “Kadın Lefkoşa’m” adlı şiiri de seslendiren Zaferyıldızı, etkinliğin son kısmında ise öğrencilerin sorularını cevapladı.