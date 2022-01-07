DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi hasta kabulüne yüksek pandemi tedbirleri ile devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi’ne bağlı Diş Kliniği, Aralık 2021 tarihinde başladığı hasta kabulüne pandemi kuralları çerçevesinde devam ediyor. İlginin oldukça yoğun olduğu kliniğe başvurmak isteyenlerin son 72 saat içinde yaptırdıkları Antijen / PCR testlerini ibraz etmeleri gerektiğini belirten DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı ve Diş Kliniği Başhekimi Prof. Dr. Hikmet Solak pandemi nedeniyle tedbirlerin en üst seviyede tutulduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Solak, “kalite ve memnuniyet” kavramlarının kendileri için her zaman ilk sırada olduğuna dikkat çekerek hem klinik açılışı hem de yeni yıl ile birlikte kardeş üniversitelerden iş birliği mesajları aldıklarına dikkat çekti. Yakın gelecekteki yeni iş birlikleri için girişimlerin devam ettiğini aktaran Prof. Dr. Solak, Diş Hekimliği Fakültesi’nin ve Kliniğinin dünya çapında olması için emin adımlarla ilerlediklerinin altını çizdi.

Prof. Dr. Solak iş birlikleri kapsamında Japonya Kyushu Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Dental Bilimler Enstitüsü ile sıcak ilişkilerin kurulduğunu belirterek Japonya Kyushu Üniversitesi’nin Şubat ayı bülteninde DAÜ ve Diş Hekimliği Fakültesi’nden bahsedileceği bilgisini verdi. Prof. Dr. Solak, Kliniğe gösterilen yoğun ilgiden dolayı oldukça mutlu olduklarını ifade ederek herkese teşekkürlerini iletti.