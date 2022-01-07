GAÜ’nün KKTC’ye özel yüksek lisans ve doktora kayıtları devam ediyor

Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) yüksek lisans ve doktora kayıtları devam ediyor. Lisansüstü programlarda GAÜ mezunları ve KKTC vatandaşlarına özel fiyat uygulanıyor.

GAÜ’den alınacak diplomanın 7 farklı ülkede bulunan GAÜ kampüslerinde de geçerli olduğu bildirilen açıklamada lisansüstü kayıtlar için GAÜ, YÖK, YÖDAK, Eduniversal, IACBE ve dünyanın önde gelen diğer akreditasyon ve denklik kurumlarından onaylı 44 Master ve 15 Doktora programı için; dönem farketmeksizin mezunlarına, KKTC vatandaşlarına, TSK ve Güvenlik Kuvvetleri, Polis, Şehit ve Gazi Çocukları ile Elçilik Mensupları ve eşlerine özel indirim fırsatı sunulduğunu belirtti. Ayrıca 35. Yıla özel Yüksek Lisans Programları (MArch-MA-MBA-MSc- LLM) için belirtilen ücret €2500, Doktora programları içinse €5000 olduğu ifade edildi.

“Master ve Doktora Programlarında Büyük İndirim Fırsatı”

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne kampüs bünyesinde bulunan Yüksek lisans ve Doktora programlarına; GAÜ mezunları ve KKTC vatandaşlarına özel fiyat fırsatlarının sunulduğu belirtilen açıklamada başvuruların devam ettiği ifade edildi.

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne kampüs bünyesinde, Yüksek lisans Doktora programına öğrencilerin başvurabileceği ifade dilen açıklamada, öğrenci adaylarının yüksek lisans ve doktora programları ile ilgili detaylı bilgiye www.gau.edu.tr ve graduate.gau.edu.tr web adresleri, [email protected] mail adresi ve 0(850) 650 20 00 numaralı çağrı merkezinden ulaşabilecekleri kaydedildi.