KIBRIS HALİFESİ!

“Tarikatın Kıbrıs halifesi Erdoğan geldi. ‘Cemaatin 500 milyon serveti var, ne dilersen dile, vereceğiz’ diye yemin şart ettiler. En son teklif ettikleri, 50 milyon TL’ydi. Kabul etmedim.”

…

Yukarıdaki sözler son günlerde Türkiye’de 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu belirtilen Uşşaki Tarikatı Şeyhi Fatih Nurullah adlı kişi hakkında kız çocuğunun babası F.A tarafından basına yapılan açıklamalardan alıntıdır.

F.A gazeteci İsmail Saymaz’a konuşmuş, ardından Halk TV’ye çıkarak başından geçen olayları anlatmıştır.

Görüldüğü gibi tarikatın bir de Kıbrıs halifesi vardır!

…

Tarikat şeyhine ait çeşitli konuşmalar internette birçok kanalda dolaşıyor.

Bu konuşmaların birinde şöyle diyor:

“Şu anda görünen zuhuratlar o ki, 1. Türkiye Cumhuriyeti son buldu şu anda. Bunu söyleyen biz değiliz, Avrupa basını. 2. Osmanlı kuruluyor, onun başı da Tayyip Bey 1. padişahımız olarak gözüküyor. Şet kuşatma vazifesi de mutasavvufların. Bu da görüyor ve gösteriyor ki inşallah böyle bir süreç geçecek kanaatim yani. Bir kaos ortamı, bir şey ama son sahne iyi bitirilebilirse, bu iş de biter artık. Tekrar 100 senenin nihayetinde Medine-i Münevver’de kurulan devletin devamı hüviyetindeki bir devletin yeniden ihyasıyla asr-ı saadetin kokularının geldiği bir süreci bu ümmet, bu millet başlatsın.”

…

Cinsel istismar nedeniyle tutuklu olan şeyhin yaydığı siyasi görüşler budur.

Cumhuriyet bitmiştir, 2. Osmanlı kuruluyor, padişahı da bellidir…

…

Acaba bu Kıbrıs halifesi bizim Kıbrıs’la mı ilgilidir?

Buna kuşkuyla bakmamızın nedeni Ankara’ya bağlı bir “Kıbrıs Köyü”, Bolu’ya bağlı da “Kıbrıscık” adı ile bir yerin olmasıdır.

Ancak kırsal yerleşim bölgelerine halife atanmaz herhalde.

Kıbrıs adası ile ilgili ise şu soruları sormak mümkün:

Tarikatın Kıbrıs halifesi olduğuna göre, bu tarikatın Kıbrıs’a karşı ilgisi var.

Bu çerçevede Kıbrıs’ta neler yapmışlardır?

Varsa nerededir; adresi veya adresleri biliniyor mu?

Ne yapıyorlar?

Kıbrıs’ta niyetleri ne?

Kıbrıs’ta da cumhuriyet düzeninin bittiği ve Osmanlı yönetiminin kurulması fikri mi yayılmaya çalışılıyor?

Osmanlı döneminde olduğu gibi Kıbrıs bir vilayet olarak mı düşünülüyor; bu amaçla mı tarikatın Kıbrıs halifesi vardır?

İddialara göre büyük bir maddi varlığı olan bu tarikatın Kıbrıs’ta da maddi varlığı var mı?

Dini toplantılar düzenleniyor mu?

Tarikatın faaliyetleri nelerdir; tarikata bağlı çevrelerden para toplanıyor mu?

Devletin Kıbrıs halifesinden ve bu tarikatın faaliyetlerinden haberi var mı?