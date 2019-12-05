Kıbrıs fotoğrafının nabzı bu sergide atacak

XXIX. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nin açılış ve ödül töreni 13 Aralık Cuma günü gerçekleşecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin düzenlediği XXIX. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nin açılış ve ödül töreni 13 Aralık Cuma günü saat 17.30’da Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, serginin açılışını Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu yapacak. Açılışta, fotoğraf sanatçıları Orhan Cem Çetin, Nezaket Tekin ve Tahir Ün’den oluşan seçici kurulun yaptığı değerlendirmeler sonucunda, XXIX. Devlet Fotoğraf Yarışması’nda ödül almaya hak kazanan fotoğrafçıların ödülleri de verilecek.

Yarışmanın ödülleri

Sonuçları 25 Kasım tarihinde açıklanan ve 3 kategoride gerçekleştirilen XXIX. Devlet Fotoğraf Yarışması’nda Serbest (Siyah/Beyaz) kategorisindeki Başarı Ödülü “Kahvehane” isimli fotoğrafıyla ve Mansiyon da “Contact” isimli fotoğrafıyla Engin Arca’nın, Serbest (Renkli) kategorisindeki Başarı Ödülü “TheMothersAndTheBabies” isimli fotoğrafıyla Yıltan Taşçı ve Mansiyon “Lida” isimli fotoğrafıyla Buket Özatay’ın, Dört Mevsim Kıbrıs kategorisindeki Başarı Ödülü ise “Hurry! Somethings Goes Wrong” isimli fotoğrafıyla Atilla Karaderi’nin, Mansiyon da “Dört Mevsim Mesarya” isimli fotoğrafıyla Tevfik Ulual’ın olmuştu.

XXIX. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın Jüri Özel Ödülü “Costal Colours” isimli fotoğrafıyla Hasan Bağlar’ın, Kültür Dairesi Özel Ödülü “Kardeşler” isimli fotoğrafıyla Meltem Çelikeri’nin ve Osman Örek Özel Ödülü de “Emekli” isimli fotoğrafıyla Yıltan Taşçı’nın oldu. Yarışmada 5 eseri sergileme alan Hasan Bağlar da En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Sergide yer alacak fotoğraflar

XXIX. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nde, ödüllü fotoğraflarla birlikte sergileme alan toplam 32 katılımcının 63 eseri yer alacak. Serbest (Siyah/Beyaz) kategorisinden 16, Serbest (Renkli) kategorisinden 16, Dört Mevsim Kıbrıs kategorisinden ise 31 fotoğraf sergilenecek.

Sergi 21 Aralık Cumartesi gününe kadar izlenebilecek

Sergi, 21 Aralık tarihine kadar mesai saatleri içinde, Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin izlenimine sunulacak.