Kıbrıs Cumhuriyeti yine kara para aklanması meselesine karıştı

ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatı Rudy Giuliani’nin, ABD eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın oğlunu kara para aklanmasıyla suçladığı açıklamalarının ardından, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin adının yine kara para aklanmasıyla gündeme geldiği ifade edildi.

Alithia gazetesinde yer alan haberde, Trump’ın avukatının, Biden’ın oğlunu, Kıbrıs Cumhuriyeti aracılığıyla 14,6 milyon dolar akladığı gerekçesiyle suçladığı haber verildi.

Suçlamaların “Fox News”de yer alan röportajlar aracılığıyla yapıldığını yazan gazete, paraların güzergâhının Ukrayna, Litvanya, Kıbrıs Cumhuriyeti ve ABD olduğunu ve paraların izinin ABD’de kaybolduğunu ekledi.

MONEYVAL’IN RAPORU

Haravgi gazetesinde yer alan bir haberde ise, Avrupa Konseyi’nin, kara para aklanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanına ilişkin uzmanlar komitesinin ortak ve resmi adı olan Moneyval’ın raporunun, “altın pasaportlar” konusunda Kıbrıs Cumhuriyeti’ni yaktığı belirtildi.

Moneyval’ın geçtiğimiz aylarda Kıbrıs Cumhuriyeti’nde denetim yaptığını ve raporunu yarın web sitesinde yayımlamasının beklendiğini yazan gazete, raporun yarın yayımlanmak üzere ambargolu bir şekilde Rum makamlarına iletildiğini kaydetti.

Gazete “elde ettiği bilgilere” dayanarak, raporda, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından alınan önlemler aynı zamanda kontroller esnasında izlenen prosedürler konusunda, ciddi eksikliklerin kayda geçirildiğini belirtti.

Raporda “altın pasaportlarla” ilgili plan yüzünden, gayrimenkul sektöründeki tehlikenin önemli ölçüde arttığı da vurgulanıyor.

Haberde, Moneyval’ın, altın pasaportlarla ilgili program aracılığıyla, acilen kara para aklanmasına ilişkin önlemler alınmasını istediği de belirtildi.