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Avrupa Parlamentosu’ndan Türk bayrağını yırtan Yunan vekile ceza

11 Şubat 2020

Avrupa Parlamentosu (AP), Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Yannis Lagos’a ödenek kesintisi ve 4 gün parlamento faaliyetlerine katılmama cezası verdi.

Avrupa Parlamentosu, kürsüde Türk bayrağını yırtan Yunan vekil hakkında kararını verdi.

AP Başkanı David Sassoli, Strazburg’daki Genel Kurul oturumunda yaptığı açıklamada, Lagos’a, ‘aşağılayıcı dil kullanmaktan’ ve ‘ulusal bayrağı sembolize eden kağıdı yırtmaktan’ dolayı disiplin cezası verildiğini açıkladı.

Sassoli, Lagos’a ‘7 günlük ödenekten mahrumiyet’ ve ‘4 gün parlamento faaliyetlerine katılmama’ cezası verildiğini belirtti.

Ne olmuştu?

Brüksel’de düzenlenen AP Genel Kurulu’nun ‘Yunan Adalarında İnsani Durum’ başlıklı oturumunda Yunanistan’ın Altın Şafak Partisi’nin eski üyesi bağımsız AP milletvekili Yannis Lagos, “Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz” diyerek kağıttan yapılmış Türk bayrağını yırtmıştı.

AP Başkanı David Sassoli ve Yunan Dışişleri Bakanlığı Lagos hakkında yaptırım süreci başlattığını duyurmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Lagos hakkında soruşturma başlatmıştı.

 



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