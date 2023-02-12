Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hristodulidis oldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Şubat 12, 2023
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Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hristodulidis oldu

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hristodulidis oldu

Yeni Kıbrıslı Rum lider ve Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Nikos Hristodulidis oldu.

Hristodulidis, daha önce Cumhurbaşkanı Sözcüsü ve Dışişleri Bakanı olarak da görev yapmıştı.


Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimleri – Ada genelinde sayılan oyların %100’e göre sonuçlar şöyle:

Kayıtlı seçmen sayısı: 561.273

Kullanılan oy sayısı: 406.626 (%72,45)

Kullanılmayan oy sayısı: 154.647 (%27,55)

Geçerli oy sayısı: 394.255 (%96,95)

Geçersiz oy sayısı: 8.422 (%2,07)

Boş: 3.979 (%0,98)

Adaylar: Nikos Christodoulides: 204.633 (%51,91) Andreas Mavroyiannis: 189.592 (%48,09)

 

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Tags:cumhurbaşkanıGüney KıbrısNikos Hristodulidis
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