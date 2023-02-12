Meksika’dan gelen kurtarma köpeği ‘Proteo’ hayatını kaybetti

Meksika Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Büyük yol arkadaşımız köpeğimiz Proteo’yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkiye’deki kardeşlerimizin aranması ve kurtarılmasında Meksika Delegasyonu’nun bir üyesi olarak görevini yerine getirdin. Kahramanca çalışman için teşekkür ederiz” denildi.