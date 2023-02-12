Meksika’dan gelen kurtarma köpeği 'Proteo' hayatını kaybetti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Şubat 12, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Meksika’dan gelen kurtarma köpeği ‘Proteo’ hayatını kaybetti

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Proteo

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Meksika’dan gelen ekibin kurtarma köpeği Proteo, hayatını kaybetti.

Meksika Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Büyük yol arkadaşımız köpeğimiz Proteo’yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkiye’deki kardeşlerimizin aranması ve kurtarılmasında Meksika Delegasyonu’nun bir üyesi olarak görevini yerine getirdin. Kahramanca çalışman için teşekkür ederiz” denildi.

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Tags:depremköpekmeksikaProteoTürkiye
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