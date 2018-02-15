KIB-TEK yönetim kurulu istifa etti

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu, “kurumla ilgili görevlendirmede yeni hükümetin önünü açmak amacıyla” istifa etti.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çetin Erçen ve üyeler Yalçın Koçyiğit, Mustafa Tıngır ve Cem Pişmiş, hükümetin güvenoyu almasının ardından açıklama yaparak istifalarını duyurdu.

Erçen, “Nisan 2016’dan itibaren yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte görev yaptığım Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu’ndan, hükümetin bugün güvenoyu almasıyla birlikte, yeni hükümetin Kıb-Tek ile ilgili yeni görevlendirmeyi yapabilmesinin önünü açmak maksadıyla istifa etmiş bulunuyoruz. İstifamızı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bugün itibarı ile iletmiş bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“TAKİPÇİYİZ”

Kurumu “aldıkları yerden çok daha iyi bir noktaya getirdiklerini” belirten Hasan Çetin Erçen, yeni yönetime geleceklerin de kurumu daha da ileriye götürmeleri temennisini paylaştı ve bunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Açıklamada, UBP Genel Başkanı ve dönemin Başbakanı Hüseyin Özgürgün’e, eski Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’a ve 22 ay boyunca birlikte görev yapılan KIB-TEK çalışanlarına teşekkür de edildi.