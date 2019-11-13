KIB-TEK: Şaibeli sınav iddialarını şiddetle reddediyoruz

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu’nun 5 üyesi, KIB-TEK Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Avcıoğlu’nun iddialarına yanıt vererek Avcıoğlu’nun KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun şaibeli sınav yapacağı iddialarını reddetti.

KIB-TEK Yönetim Kurulu üyeleri Erdal Onurhan, Gürdal Çuvalcıoğlu Esat Altay, Özgür Özerdem ve Hüseyin Ademgil tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Avcıoğlu’nun açıklamasındaki 3 hususa dikkat çekildi.

Ortak açıklamada, Gürdal Çuvalcıoğlu’nun “kurum ile iş ilişkisi olduğu” gerekçesi ile üyeliğinin düştüğü kararını vermesinin Yusuf Avcıoğlu’nun yetkisinde olmadığı, yasa gereği yönetim kurulu üyelerini Bakanlar Kurulunun atadığı veya görevden aldığı, bu yapılmadığı sürece atanan her üyenin üyeliğinin geçerli olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bir yönetim kurulu üyesi Bakanlar Kurulu yetkisinde olan bir hususu kendi isteği ile kullanamaz. Kimse hem savcı, hem yargı, hem de Bakanlar Kurulu olamaz. Kaldı ki, Sayın Çuvalcıoğlu beyaz eşya satışı yapan bir şirketin sahibidir ve Kurum’a atanmadan önce ihale yoluyla klima satmıştır.

Hal böyle iken ve atandıktan yaklaşık 4 ay bir süre sonra bunun “çamur at, izi kalsın” misali gündeme getirilmesi, en yumuşak tabiri ile, haddini bilmezliktir. Ayrıca, konuyu yargıya taşıyacağını ifade etmekle bizleri baskı altına almaya çalıştığı yadsınamaz.”

KIB-TEK’in açacağı münhaller ve sınav/mülakatların nasıl yapılacağı, soru şekilleri ve konuları, sendika üyelerinin de olacağı sınav komitesinin oluşumunun yönetim kurulunda en az üç defa gündeme geldiği kaydedilen açıklama şöyle devam etti:

“Mühendis ve öğretim üyesi olan üyelerimizden konular ile ilgili olarak hazırlık yapılması istenmiş ve olurları alınmıştır. Hal böyle iken, Sayın Avcıoğlu “bizlerin sınavlarda taraf tutacağımız veya şaibeli sınav yapacağımız” şeklinde bir atmosfer yaratmaya yönelik söylemleri olmuştur. Bunları şiddetle reddederiz. KIB-TEK Yönetim Kurulu üyeleri olarak bizler böyle bir duruma hiçbir koşul altında izin veremeyiz ve vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızda müsterih olmalarını hassaten dileriz. Bu bağlamda, hala daha Sayın Avcıoğlu’ndan tavzih edici bir açıklama beklediğimizi belirtmek isteriz.”

İlk yönetim kurulu toplantısında bağlı olunan Bakanlıktan, Çuvalcıoğlu ile Avcıoğlu’nun statüleri ve yaptıkları işlerle ilgili olarak yasaya aykırılık olup olmadığının belirlenmesi açısından hukuki görüş talep etmesi amacıyla öneri sunacaklarını kaydeden KIB-TEK Yönetim Kurulu üyeleri, “Bu bağlamda, kuruma sunulan projelerde Sayın Avcıoğlu’nun kendi isminin ve imzasının olduğunu tespit ettiğimizi, bunun da yasaya (Fasıl 171) aykırı olduğuna aykırı olduğuna inandığımızı ve ayrıca ve kesinlikle, etik olmadığını belirtmek isteriz. ‘Aç mı kalayım?’ ifadesinin yanıtı gayet açıktır. Üyelikten ayrılmak bir erdem olur ve artı hanesine yazılır.” ifadelerine yer verdiler.