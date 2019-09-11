Ketojenik Diyet Nedir ve Nasıl Yapılır? Sağlığa Faydaları ve Zararları

Kilo Kaybı, Hastalıklarla Mücadele ve Daha Fazlası İçin Ketojenik Diyet Faydaları

Uzun süreli başarıların çok sınırlı oranlarıyla gelen ve birçok diyetten farklı olarak, ketojenik diyet (ya da keto diyeti) 90 yıldan uzun bir süredir (1920’lerden beri) uygulanmakta ve fizyoloji ve beslenme konusunda sağlam bir anlayışa dayanmaktadır.

Kalori sayma, porsiyon boyutlarını sınırlamaya, aşırı egzersize başvuran veya çok fazla irade gerektiren diyetlerden ziyade, ketojenik diyet kilo kaybına ve sağlığın iyileştirilmesine tamamen farklı bir yaklaşım ile bakmaktadır.

Vücudun enerjisini korumak için kullandığı “yakıt kaynağını” değiştirdiği için işe yarar. Çünkü enerji için “glukoz” ya da “şekerin” yağdan, diyet yağına ve “ketoz” aşamasına geldikten sonra kendi vücut yağınıza dönüşür .

Bu arada, insanların kilo vermelerine ve yağ depolarını yakmalarına yardımcı olma konusundaki olağanüstü potansiyelinin ötesinde, araştırmalar ketojenik diyetin kanser ve Alzheimer de dahil olmak üzere ciddi hastalıklarla savaşmaya yardımcı olduğunu gösteriyor.

Ketojenik Diyet Nedir?

Ketojenik diyet, 1920’lerde Johns Hopkins Tıp Merkezi’nde çalışan araştırmacılar tarafından epilepsi hastaları için tasarlanmış olan düşük karbonhidratlı diyet planıdır.

Araştırmacılar, oruç tutmanın – karbonhidrat sağlayan gıdalar da dahil olmak üzere – kısa bir süre boyunca tüm yiyeceklerin tüketiminden kaçınmanın vücut yağları, kan şekeri ve kolesterol üzerinde olumlu etkilerinin yanı sıra, maruz kaldıkları nöbetlerin miktarının azaltılmasına yardımcı olduğunu buldular.

Ne yazık ki uzun süreli oruç, birkaç günden fazla bir süre için uygun bir seçenek değildir, bu nedenle ketojenik diyet, açlığın aynı yararlı etkilerini taklit etmek için geliştirilmiştir.

Esasen ketojenik diyet, vücudu karbonhidratlı yiyeceklerde bulunan glikozun katı bir şekilde ortadan kaldırılmasıyla oruç tutmaya çalıştığı düşüncesiyle “kandırmak” ile çalışır. Bugün standart ketojenik diyet, “no-carb diet” veya “çok düşük karbonhidrat ketojenik diyet” (kısaca LCKD veya VLCKD) dahil olmak üzere birkaç farklı isimle bilinmektedir.

Ketojenik diyetin çekirdeğinde, şeker ya da nişasta (karbonhidratlar) ile tüm ya da çoğu gıdaların alımını ciddi şekilde kısıtlamaktadır. Bu gıdalar, kanımızdaki şekere (insülin ve glikoz) ayrılır ve bu seviyeler çok yükselirse, fazladan kalori vücut yağı olarak çok daha kolay saklanır ve istenmeyen kilo alımına yol açar.

Bununla birlikte, glikoz seviyeleri düşük karbonhidratlı diyet nedeniyle kesildiğinde, vücut yağ yakmaya başlar ve kanda ölçülebilen ketonlar üretir.

Ketojenik Diyet Nasıl Çalışır?

Ketojenik diyetler, en düşük karbonhidratlı diyetler gibi, glikozun giderilmesi yoluyla çalışır. Çoğu insan yüksek karbonhidratlı bir diyete başladığında, vücutları normalde enerji için glikoz (veya şeker) üzerinde çalışırlar. Glikoz yapamaz ve kas dokularında ve karaciğerde sadece 24 saat depolanmış değere sahip olamaz. Glukoz artık besin kaynaklarından elde edilemediğinden, bunun yerine depolanmış yağlar yakılmaya başlar.

Bu nedenle, ketojenik diyet uygularken, vücudunuz karbonhidrat yerine enerji için yağ yakıyor, bu nedenle bu süreçte çoğu insan kiloları ve fazla vücut yağlarını hızlı bir şekilde tüketiyor. Keto diyetinin diğer bir önemli faydası ise, yoğun egzersiz saatlerinde kalori saymanıza, aç hissetmenize ya da bir sürü kalori yakmaya çalışmanıza gerek olmamasıdır.

Bazı şekillerde, aynı zamanda karbonhidratlı yiyecekler yiyerek vücudun yağ yakma kabiliyetlerini güçlendiren ve karbonhidrat ve şekerli gıdalardan kurtulmak olan Atkins diyeti ile benzerdir.

Glikozun karbonhidratlı gıdalardan uzaklaştırılması, vücudun enerji için yağ yakmasına neden olur. Klasik keto diyeti ile Atkins diyeti arasındaki en önemli farklar ketojenik etkiyi desteklemek için daha fazla araştırma yaparken daha sağlıklı yağlar, daha az genel protein ve işlenmiş eti (pastırma gibi) vurgular.

Ketozis Nedir?

Ketozis, standart ketojenik diyetin sonucudur, bu yüzden bazen “ketozis diyeti” olarak da adlandırılır. Ketozis, glikoz karbonhidratlı gıdalar (örneğin, tahıllar, tüm şeker veya meyve kaynakları gibi) olduğunda gerçekleşir.

Vücutta alternatif bir yakıt kaynağı bulmaya zorlarken, yağı azaltılır. Her ne kadar diyetsel yağlar (özellikle doymuş yağlar) genellikle kötü bir isme sahip olsa da, kilo alma ve kalp hastalıkları korkusunu kışkırtmakla birlikte, karbonhidratlar kolayca erişilemediği zaman vücudunuzun ikinci tercih edilen enerji kaynağıdır.

Hücreler tarafından normal olarak hızlı bir enerji kaynağı olarak kullanılan glikozun yokluğunda, vücut yağ yakmaya başlar ve bunun yerine ketonlar üretir. Kandaki keton seviyeleri belli bir noktaya yükseldiğinde, ketoz durumuna girersiniz – bu genellikle sağlıklı ve sabit bir vücut ağırlığına ulaşana kadar hızlı ve tutarlı kilo kaybıyla sonuçlanır.

Ketojenik Diyet Süreci

Karmaşık süreci özetlersek, ketoz, yağın beta-oksidasyon denilen bir süreçle yağ asitlerini ve gliserolü parçalamasıyla ortaya çıkar. Karaciğerde üretilen suda çözünür moleküller olan üç ana tip keton cismi vardır:

Keton Çeşitleri

Asetoasetat

Beta-hidroksibutirat

Aseton

Daha sonra vücut bu yağ asitlerini, kan dolaşımı boyunca dolaşan keton adı verilen enerji açısından zengin bir maddeye ayırır. Yağ asidi molekülleri ketogenez denilen süreç boyunca parçalanır ve enerjiyi veren asetoasetat adı verilen spesifik bir keton gövdesi oluşur.

Sonuç olarak, dolaşımdaki yüksek ketonlardan (bazen keton cisimcikleri olarak da adlandırılır) beslenmeye devam edilir – ki bu da bazı insanların söylediği gibi sizi “yağ yakma makinesi” haline getirecek şekilde metabolizmanızı değiştirmekten sorumludur.

Fiziksel ve zihinsel olarak, vücut üzerinde yarattığı etki ile birlikte, ketozda olmak, kan glikozunun (şeker) vücudun enerji kaynağı olarak hizmet ettiği bir “glikolitik durumdan” çok farklıdır. Gün içinde enerjik olmak yanan ketonlar sayesindedir

Bu durum, vücut aşırı ketonlar (veya kan asitleri) ürettiğinde ciddi bir diyabet komplikasyonu olan ketoasidozla karıştırılmamalıdır.

Ketojenik diyetin amacı, sizi ideal ayar noktasına ulaşana kadar kilo vereceğiniz bu yağ yakıcı metabolik ketozda tutmaktır.

Ketozise Nasıl Girilir ?

Karbonhidratlı gıdalardan elde edilen glikoz tüketimi kısıtlanır – tahıllar, nişastalı sebzeler, meyveler, vb. Bu, vücudunuzu alternatif bir yakıt kaynağı bulmaya zorlar: yağ (avokado, hindistan cevizi yağı, somon).

Bu arada, glikozun yokluğunda vücut da yağ yakmaya başlar ve bunun yerine ketonlar üretir. Kandaki keton seviyeleri belli bir noktaya yükseldiğinde, bir ketozis durumuna girersiniz.

Bu yüksek keton seviyesi, sağlıklı ve stabil bir vücut ağırlığına ulaşana kadar hızlı ve tutarlı kilo kaybı ile sonuçlanır.

Ne kadar karbonhidrat yiyebileceğinizi ve hala “ketozisde” olabileceğinizi mi merak ediyorsunuz?

Epilepsi hastası olanlar için yaratılan geleneksel ketojenik diyet, yağ kaynaklarından %75 (yağ veya yağsız et kesimi gibi), %5 karbonhidrat ve %20 protein almaktan oluşuyordu. Çoğu insan için daha az katı ketojenik diyet (değiştirilmiş keto diyeti), kilo kaybını güvenli ve genellikle çok hızlı bir şekilde desteklemeye yardımcı olabilir.

Geçiş yapmak ve ketozda kalmak için, yaklaşık 30-50 gramı hedeflemek genellikle başlangıçta önerilen toplam karbonhidrat miktarıdır. Bu daha ılımlı veya esnek bir yaklaşım olarak kabul edilir, ancak başlamak için daha az zorlayıcı olabilir.

Bu yeme yoluna daha alışkın olduğumuzdan, isterseniz karbonhidratı daha da düşürmeyi seçebilirsiniz (belki de sadece zaman zaman), günde yaklaşık 20 gramlık net karbonhidrat tüketebilirsiniz. Bu birçok keto diyeti için en iyi sonuçlara uymayı hedeflediği standart “katı” miktar olarak kabul edilir, ancak herkesin farklı olduğunu unutmayın.

Ketozis’sin Aşamaları Nelerdir?

Kandaki keton seviyeleri belli bir noktaya yükseldiğinde ketozise girersiniz. Bu durum, daha sağlıklı (ve stabil) bir vücut ağırlığına ulaşana kadar, oldukça hızlı ve tutarlı kilo kaybıyla sonuçlanır.

Genel olarak, insanlar 3-4 gün oruçtan sonra veya çok düşük karbonhidratlı bir diyetin (20 gram net karbonhidrat veya daha azı) ardından farklı bir oranda enerji kaynağı ihtiyacını zorlayan farklı oranlarda ketozise girerler.

Ketozis, yağın yağ asitlerine ve gliserole (beta-oksidasyon adı verilen bir işleme) batmasıyla ortaya çıkar. Özellikle suda çözünür moleküller olan üç birincil keton cismi üretilir: asetoasetat, beta-hidroksibutirat ve aseton.

Glikozdan enerji almak yerine, ketoziste olan bir kişi, enerjiyi bu dolaşımdaki ketonlardan veya keton cisimlerinden alır – temel olarak yakıt için yağ yakılmasıdır. Bu, ketojenik diyetin başlıca amacı olup, sadece düşük miktarlarda protein içeren çok düşük karbonhidratlı ve yüksek yağlı bir diyet yaparak elde edilebilir.

En az birkaç hafta süreyle Ketozisde kalındığında, yan etki büyük ölçüde azalır. Daha çok yağ yakıcı haline gelmesiyle faydaları daha belirgin olduğu zamana ulaşılır.

Kadınlar için Ketojenik Diyet

Çift pano sertifikalı Ob-Gyn ve Rejeneratif ve Yaşlanma Karşıtı Tıp uzmanı olan Dr. Anna Cabeca, özellikle perimenopoz veya menopozdaki kadınlara yardımcı olmak için ketojenik diyeti kullanıyor ve diyetin neredeyse işe yaramadığı hiç görülmüyor.

Müşterileri ve hastaları, kilo kaybı, kan şekeri kontrolü, daha iyi uyku ve sıcak basmaları veya gece terlemeleri gibi menopoz semptomlarını da azaltıyor.

Ketojenik Diyet Kadınlara Fayda Sağlar mı?

Cabeca, düşük karbonhidratlı yiyeceklerin faydalarını tarttıktan sonra alkali diyetini bir ketojenik diyet ile bir araya getirerek, bir yandan da müşteriden aldıkları olumsuz geri bildirimlerle ortadan kaldırdı.

Müşterilerinin birçoğu, toplam karbonhidrat alımını azaltırken, hızlı ve güvenilir bir şekilde kilo kaybı yaşamalarına rağmen, birçoğu, ketojenik diyete bağlı bulantı, yorgunluk ve kabızlık gibi yan etkileri de olduğunu bildirmiştir.

Ketojenik diyet ile ilişkili yan etkilerin önlenmesi için başka bir şeyin ayarlanması gerektiği netleşti. Bu, önce ve en önemlisi, alkali diyeti ile iyileştirmeye odaklanma fikrini ortaya çıkardı.

Geleneksel ketojenik diyet genellikle alkali diyeti geri kazanmanın önemli faktörünü özetler. Pek çok hasta için, heyecanlı, endişeli, rahatsız edici veya aşırı aç hissetme, ketozise başlamadan önce alkali pH’a ulaşmak önemlidir.

Ketojenik Diyetin Faydaları

Ketojenik Diyet ile Kilo Kaybı

Ketojenik Diyet ile Tip 2 Diyabet için Riski Azaltın

Ketojenik Diyet ile Kalp Hastalığı Riskini Azaltın

Ketojenik Diyet Kansere Karşı Korunmaya Yardımcı Olur

Ketojenik Diyet Beyin Hastalığı ve Nörolojik Bozukluklarla Faydaları

Ketojenik Diyet ile Daha Uzun Yaşayın

Ketojenik Diyet ile Kilo Kaybı

Bir keto diyetinde, kilo kaybı genellikle önemli olabilir ve hızlı bir şekilde gerçekleşebilir (özellikle çok kilolu veya obez olanlarda).

British Journal of Nutrition’da yayınlanan 2013 araştırmasında, ketojenik diyet yerine geleneksel düşük yağlı bir diyet uygulamış bireylere kıyasla daha uzun süreli vücut ağırlığı ve kardiyovasküler risk faktörü yönetimi sağlar. (örn. yağdan yüzde 30 daha az enerji tüketir.)

2014 yılında Uluslararası Çevre Araştırmaları ve Halk Sağlığı Dergisi’nde yayınlanan bir yorum:

Kilo kaybı için son yıllarda en çok çalışılan stratejilerden biri ketojenik diyettir. Birçok çalışma, bu tür beslenme yaklaşımının sağlam bir fizyolojik ve biyokimyasal temele sahip olduğunu ve birkaç kardiyovasküler risk parametresinde iyileşme ile birlikte etkili kilo kaybına neden olduğunu göstermiştir.

Yüksek yağlı, düşük karbonhidratlı diyetler, açlığı azaltmaya ve aynı zamanda hormonal etkilerinden dolayı kilo kaybını artırmaya yardımcı olabilir. Yukarıda tarif edildiği gibi, bize karbonhidrat tedarik eden gıdalardan çok az yediğimizde, daha az insülin salgılarız. Daha düşük insülin seviyeleri ile, vücut daha sonra kullanmak için yağ formunda ekstra enerji depolamaz ve bunun yerine enerji için mevcut yağ depolarına ulaşabilir.

Sağlıklı yağlar ve proteinden yüksek diyetler de boş kalorilerin, tatlılar ve abur cuburları azaltmanıza yardımcı olabilir. Sağlıklı bir düşük karbonhidrat diyeti yapan çoğu insan için, şekerli içecekler, kurabiyeler, ekmek, kahvaltılık gevrekler, dondurma veya diğer tatlılar ve atıştırmalık barlar gibi şeyler sınırlandırılmış.

Ketojenik Diyet ile Tip 2 Diyabet için Riski Azaltın

Bu yağ yakma işlemi, sadece fazla kilo vermemize yardımcı olmaktan çok daha fazla yarar sağlar – ayrıca diyabet ve diğer sağlık sorunlarının gelişiminde rol oynayan insülin gibi hormonların salınımını kontrol etmeye de yardımcı olur.

Karbonhidratları yediğimiz zaman, insülin, yükselmiş kan şekerine (kanımızda dolaşan şekerin artışı) bir reaksiyon olarak salınır ve insülin seviyeleri yükselir.

İnsülin, hücrelerin mümkün olduğunca fazla kullanılabilir enerjiyi depolamasını sağlayan bir “depolama hormonudur”, başlangıçta glikojen (kaslarımızda depolanmış karbonhidratlar) ve daha sonra vücut yağı olarak.

Ketojenik diyet, karbonhidratları diyetten uzaklaştırarak ve vücudun karbonhidrat depolarını neredeyse boş tutarak çalışır, çok fazla insülinin gıda tüketimini takiben salınmasını ve normal kan şekeri seviyelerini oluşturmasını engeller.

Bu, diyabet semptomlarına katkıda bulunan temel sorun olan “insülin direncinin” tersine yardımcı olabilir. Çalışmalarda, düşük karbonhidratlı diyetler kan basıncını, postprandiyal glisemi ve insülin sekresyonunu iyileştirmek için faydalar göstermiştir.

Bu nedenle, insülin üzerindeki diyabet hastaları, ketojenik bir diyete başlamadan önce tıbbi sağlayıcısı ile iletişime geçmelidir, ancak insülin dozajlarının ayarlanması gerekebilir.

Ketojenik Diyet ile Kalp Hastalığı Riskini Azaltın

Keto diyeti yüksek kolesterol ve trigliseritler dahil olmak üzere kalp hastalığı belirteçleri riskini azaltabilir. Aslında, keto diyetinin yağdan çok yüksek olmasına rağmen kolesterol seviyenizi olumsuz etkilemesi olası değildir. Dahası, özellikle obez olanlarda kardiyovasküler hastalık risk faktörlerini azaltabilir.

Örneğin, bir çalışma, ketojenik diyet gıda listesine 24 hafta boyunca uymanın, hastaların önemli bir yüzdesinde azalmış trigliseritler, LDL kolesterol ve kan şekeri seviyeleri ile sonuçlandığını ve aynı zamanda HDL düzeyini artırdığını bulmuştur.

Ketojenik Diyet Kansere Karşı Korunmaya Yardımcı Olur

Bazı çalışmalar ketojenik diyetlerin kanser hücrelerini “aç bırakabileceğini” öne sürmektedir. Yüksek oranda işlenmiş, proinflamatuar, düşük besinli bir diyet, kanser hücrelerini besleyebilir.

Yüksek şekerli diyet ve kanser arasındaki bağlantı nedir?

Vücudumuzda bulunan düzenli hücreler, enerji için yağ kullanabilmektedir, ancak kanser hücrelerinin metabolik olarak glukoz yerine yağ kullanmadıklarına inanılmaktadır.

Iowa Üniversitesi için Holden Kapsamlı Kanser Merkezi’nde Radyasyon Onkolojisi Bölümü ve Ulusal Sağlık Enstitüleri Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve İnme Enstitüsü’nün yürüttüğü birkaç tıbbi çalışma bulunmaktadır – ketojenik diyet Kanser ve diğer ciddi sağlık sorunları için etkili bir tedavidir.

Bu nedenle, fazla rafine şeker ve diğer işlenmiş karbonhidratları ortadan kaldıran bir diyet, kanseri azaltmada veya kanser ile savaşmada etkili olabilir. En iyi kanserle savaşan yiyeceklerin bazılarının keto diyet gıda listesinde olduğu bir tesadüf değildir.

Ketojenik Diyet Beyin Hastalığı ve Nörolojik Bozukluklarla Faydaları

Geçtiğimiz yüzyılda, ketojenik diyetler ayrıca epilepsi ve Alzheimer semptomları dahil olmak üzere nörolojik bozuklukları ve bilişsel bozuklukları tersine çevirmek ve tedavi etmek için kullanılmıştır.

Araştırmalar, çok düşük karbonhidratlı diyetle glikoz seviyelerini kesmenin vücudunuzun yakıt için keton üretmesini sağladığını göstermektedir. Bu değişiklik nörolojik bozuklukları ve kognitif bozukluğu tersine çevirmeye yardımcı olabilir.

Beyin, beyin bozuklukları olan hastalarda normal olarak çalışmayan hücresel enerji yollarının yerine bu alternatif enerji kaynağını kullanabilir.

Örneğin;

Alzheimer hastalarında ketojenik diyetle beslenen hastalarda klinik düzelme gözlendi ve bu, gelişmiş mitokondriyal fonksiyonla işaretlendi. Aslında, bir Avrupa Klinik Beslenme Çalışması, baş ağrısı, nörotravma, Parkinson hastalığı, uyku bozuklukları, beyin kanseri, otizm ve epilepsi dışında birçok nörolojik bozukluk için ketojenik diyetlerin terapötik kullanımını öneren yeni ortaya çıkan verilere işaret etmiştir, çoklu skleroz.

Rapor, bu çeşitli hastalıkların birbirinden net bir şekilde farklı olmasına rağmen, ketojenik diyetin, nörolojik problemler için “nöroprotektif etki”, yani keto’nun, hücresel enerji kullanımındaki anormallikleri düzeltmek için göründüğü kadar etkili olduğu söylenebilir, birçok nörolojik bozuklukta ortak bir özelliktir.

Araştırmacılar ketojenik diyetin şizofreni hastalarına sanrılar, halüsinasyonlar, kısıtlama eksikliği ve öngörülemeyen davranış gibi belirtilere neden olan patofizyolojik süreçleri normalleştirmelerine yardımcı olabileceğine inanmaktadır. Bir çalışmada, ketojenik diyetin, nöroaktif aktiviteyi destekleyen hipokampus ve striatumda yüksek seviyelerde kynurenik aside (KYNA) yol açtığı bulunmuştur.

Araştırmacılar, şizofreni hastalarının bir psikotik ataktan hemen önce daha fazla karbonhidrat tüketme eğiliminde olduklarını gözlemlediklerinden, bazı çalışmalar, ketojenik diyet altındaki glutenin ortadan kaldırılmasına işaret etmektedir.

Ketojenik diyetin, zihinsel ve beyin bozukluklarında ki tam rolü açık olmamasına rağmen, şizofreni hastalarında etkinliğinin kanıtı vardır. Ve, önyükleme için, ketojenik diyet kilo alımı, tip 2 diyabet ve kardiyovasküler riskler gibi, beyin hastalıkları için geleneksel ilaçların bir yan etkisi olarak gelişen birçok durumu tersine çevirir.

Şizofreninin tedavisinde veya iyileştirilmesinde ketojenik diyetin rolünü anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Çünkü mevcut çalışmalar ya hayvan çalışmaları ya da vaka çalışmalarıdır, ancak nörolojide yüksek yağlı, düşük karbonhidratlı bir diyetin yararları umut vericidir.

Ketojenik Diyet ile Daha Uzun Yaşayın

Düşük karbonhidratlı, yüksek yağlı bir diyetin düşük yağlı bir diyete kıyasla daha uzun yaşamanıza yardımcı olduğuna dair kanıtlar vardır.

18 ülkeden 135.000’den fazla yetişkinin çalıştığı tıp derneği The Lancet’in yaptığı bir çalışmada, yüksek karbonhidrat alımı toplam mortalite riskini artırırken, toplam yağ ve tek tek yağ türleri daha düşük toplam mortalite ile ilişkilidir. Total yağ ve yağ tipleri kardiyovasküler hastalık, miyokard enfarktüsü veya kardiyovasküler hastalık mortalitesi ile ilişkili değildi.

Aslında, doymuş yağ alımının inme geçirme riskiyle ters bir ilişkisi vardır, yani bir kişinin diyetine daha fazla doymuş yağ eklemesi, sahip oldukları bir felç olma ihtimaline karşı daha fazla koruma anlamına geliyor.

Ketojenik Diyet Planı Nedir?

Tarihsel olarak, ketojenik diyetler günde sadece 20-30 gramlık karbohidrat alımından oluşuyordu. “Net karbonhidratlar”, diyet lifi dikkate alındığında kalan karbonhidrat miktarıdır. Bir kez yenildiğinde lif sindirilemediği için, çoğu insan günlük karbonhidrat tahsisine doğru gram lif ekleyemez. Başka bir deyişle, toplam karbonhidrat gram – lif gram = net karbonhidrat.

Tavsiye edilen makro besinlerin diyetinizdeki oranı (karbonhidrat vs yağa karşı protein) spesifik hedefinize ve mevcut sağlık durumuna bağlı olarak farklılık gösterecektir. Yaşınız, cinsiyetiniz, aktivite düzeyiniz ve mevcut vücut kompozisyonunuz da karbonhidrat yağ alımını da içeren ideal makrolarınızı belirlemede rol oynayabilir.

Standart Ketojenik Diyet Planı

“Katı” (standart) ketojenik diyetinde, yağlar tipik olarak toplam günlük kalorinin yaklaşık yüzde 70 ile yüzde 80’ini, proteini yaklaşık yüzde 15 ile yüzde 20 ve karbonhidratları yaklaşık yüzde 5 oranında sağlar. Bununla birlikte, keto diyetine daha “ılımlı” bir yaklaşım da, çok düşük karbonhidratlı yemeğe ve daha fazla esnekliğe daha kolay geçiş sağlayabilen birçok insan için iyi bir seçenektir.

Keto diyetini diğer düşük karbonhidratlı diyetlerden farklı kılan şey, “protein-load” yapmamasıdır. Protein, yağ kadar diyetin büyük bir parçası değildir. Nedense: Vücut küçük miktarlarda proteini glikoza çevirebilir, bu da eğer çok fazla yerseniz, özellikle de keto diyetinin başlangıç ​​aşamasındayken, vücudunuzun ketozise geçişini yavaşlatır.

Protein alımı ideal vücut ağırlığınızın kilogramı başına 1.5 gram arasında olmalıdır. Pound’u kilograma dönüştürmek için ideal kilonuzu 2.2’ye bölün. Örneğin, 150 kilo ağırlığındaki bir kadın (68 kilogram) günde yaklaşık 68–102 gram protein almalıdır.

Bol su içmek de önemlidir. Yeterli su almanız yorgun hissetmemenize yardımcı olur, sindirim ve açlığınızın bastırılmasına da yardımcı olur. Detoksifikasyon için de gereklidir. Günde 10-12 bardak su içmeyi hedefleyin.

Modifiye Ketojenik Diyet Planı

Ketojenik diyetin başlamak için çok zor olduğunu düşünebilirsiniz, ancak yetişkinlerin çoğunluğu için bu diyetin yararlarından faydalanmak için yüzde 75 yağ ve yüzde 20 protein içeren bir diyetin gerekli olacağını unutmayın.

Çoğu yetişkin düşük karbonhidratlı ketojenik diyete daha ılımlı bir yaklaşımla kilo kaybı başarısını bulur, sadece karbonhidratları ortadan kaldırmaya ve kalorileri ve proteinleri arttırmaya odaklanarak. (Aslında, birçoğu karbonhidratları toplam kalori alımının sadece yüzde 30’una indirgeyerek kilo kaybına uğrayacak ve yağ ve protein oranını sırasıyla yüzde 40 ve yüzde 30’a yükseltecektir. Bu, karbonhidratları yeniden seçen diyet modifiye Atkins diyetine benzer.)

Özellikle aylar boyunca çok düşük karbonhidrat diyeti yapmanın zor olduğunu düşünüyorsanız, bunun yerine bir karbonhidrat diyeti düşünebilirsiniz. Carb bisikletçi diyeti, karbonhidrat alımını (ve bazen de genel olarak kalorileri) sadece doğru zamanda ve doğru miktarlarda, genellikle haftada yaklaşık 2–3 kez artırır.

Özellikle daha yüksek karbonhidrat alımına alternatif olarak, aktif olduğunuzda egzersiz yaparken, vücudunuzun yağ yüzdesini azaltmak için kas kütlesini feda etmemeniz gerekir. Bu yaklaşımla giderseniz ne kadar karbonhidratı hedeflemelisiniz?

Daha yüksek karbonhidratlı diyetler, günlük 100 gram net karbonhidrat içerebilir, düşük karbonhidratlı günlerde ise 20-30 gram net karbonhidrat olmalıdır. Tam sayılar daha büyük ve daha aktif olan erkeklerde hem daha az kalori hem de karbonhidrattan daha az aktif kadına göre daha farklı olacaktır.

Karbonhidratın düşman olmadığını unutmayın – aslında vücutta çok önemli roller var!

Yeterli karbonhidratı doğru zamanda yemek “metabolik termostatınızı sıfırlamaya” yardımcı olabilir ve vücudunuzu sağlıklı bir kiloda tutar. Beslenmeden ve zihninizden genel olarak memnun kaldığınız için yeterli faydalı hormonlar (leptin ve tiroid hormonları gibi) oluşturmaya yönlendirebilir.

Çok düşük karbonhidratlı bir diyete başladığınızda aşırı derecede kısıtlı, yorgun ve düşkün hissetmenize neden olabilir – ancak belirli zamanlarda karbonhidrat tüketilmesi, uzun süreli yemek yemenin sağlıklı bir yolunu izlemeyi kolaylaştırır, bu da kilo aldırmaya veya güçlü karbonhidrat arzusunu ortadan kaldırr.

Son olarak, az karbonhidrat tüketmek, yeterli bitki besinleri yemenizi ve yeterli lif almanızı sağlar. Karbonhidratlar, bitki besinlerinin çoğunda belirli türlere bağlı olmasına rağmen, çoğu bitkisel gıdada bulunan birincil makrobesin türüdür.

Dünyadaki en sağlıklı yiyeceklerden bazıları – örneğin yeşil yapraklı sebzeler, turpgiller, enginarlar, kuşkonmaz, deniz yosunları, otlar ve baharatlar gibi – aslında karbonhidratlardan oldukça düşüktür ve bu nedenle ketojenik diyete uygundur.

Düşük karbonhidratlı günlerde bisiklet sürüyorsanız, karbonhidrattan daha yüksek olan tüm yiyecekler (örneğin, tatlı patatesler ve diğer kök sebzeler, baklagiller ve meyve gibi), “daha ​​yüksek karbonhidratlı günlerde” tüketmelisiniz. Bu yiyecekleri yemenin bir avantajı, bol miktarda diyet lifi ve antioksidan içermesi. Sindirim, kalp sağlığı ve daha fazlası gibi konularda yardımcı olmalarıdır.

Aralıklı Oruç (İntermitten Fasting) ve Ketojenik Diyet

Sıkı keto diyet ya da değiştirilmiş keto diyet yapmak istiyorsanız, daha fazla yarar için aralıklı orucu da düşünebilirsiniz.

Basitçe söylemek gerekirse, aralıklı oruç, yiyeceksiz bir zaman periyodudur, genellikle kahvaltı yapmadan geçiyor.

Yaygın bir aralıklı açlık türü, yalnızca her gün yemek yemeyi gerektiren alternatif gündüz orucudur. Oruç günlerinde, kimileri hiç yemek yemezken, bazıları genellikle 500 kalori civarında çok az miktarda besin tüketirler.

Başka bir tür ise “16/8 Oruç” olarak adlandırılır, bu oruçta günde 16 saat oruç tutar ve yemeğinizi sekiz saate kadar sınırlandırırsınız. Çoğu zaman, bu sadece akşam yemeğinden sonra bir şey yememek ve ertesi sabah kahvaltıyı atlamaktan ibarettir.

Aralıklı oruç, keto diyetini hem kilo kaybı hem de genel sağlığın teşviki için mükemmel şekilde yansıtır. Keto gibi, aralıklı oruç vücudunuzu yakıt olarak yağ depoları kullanmak için zorlar.

IMF ayrıca kan şekeri seviyelerinin düşmesine yardımcı olur. İyi HDL kolesterolünü artırır, kötü LDL kolesterolü ve trigliserid seviyelerini azaltır, inflamasyonu azaltır, kognitif fonksiyonlarını iyileştirir ve açlığı azaltır – keto diyetinin sağladığı benzer faydaları vardır.

Ketojenik Diyet Listesi

Eğer keto diyetine yeni başlıyorsanız, en büyük sorularınız muhtemelen düşük karbonhidratlı bir diyette hangi yüksek yağlı, düşük karbonhidratlı yiyecekleri yiyebileceğinizi anlamakla başlıyor.

Genel olarak, keto diyetindeki kalorilerin büyük bir kısmının, proteinle birlikte orta derecede besinlerle birlikte doğal yağlardaki yüksek besinlerden olduğunu unutmayın. Şiddetli olarak kısıtlanmış olanlar, çok miktarda karbonhidrat sağlayan gıdalar, hatta normalde tam tahıllar gibi “sağlıklı” olarak düşünülen türlerdir.

Kan glikozunu azaltmak, yağ yakmak ve vücudunuzdaki hastalıkları önlemek için ketojenik beslenmeyi takip ettiğim için tam gıda önerimi hazırladım. İlk ve en önemlisi, kullandığınız yağların türünün çok önemli olduğudur – tüm yağlar eşit olmadığından.

Diyetinizde yeterli miktarda sağlıklı yağ eklemek için çoğunlukla hindistan cevizi veya hindistan cevizi yağı, avokado, chia tohumu veya keten tohumu, nişastalı sebzeler, filizlenmiş tohumlar, organik otlarla beslenmiş et ve çiğ süt ürünlerini yemeyi tavsiye ederim.

Özellikle, rafine edilmemiş hindistancevizi yağı ve MCT yağı gibi kaynaklardan çok miktarda MCFA (Orta Zincirli Yağ Asitleri) tüketmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu muhtemelen vücudunuzun doğru bir şekilde metabolize olması ve yakıt olarak kullanması için en kolay yağ türüdür.

MCFA’lara ek olarak, ot ile beslenen sığır veya çiğ süt ürünleri gibi kaynaklardan orta miktarda doymuş yağ tüketin. Son olarak, çoklu doymamış veya tekli doymamış yağlar gibi diğer yağ kaynakları, fındık, tohum ve vahşi balık gibi sağlıklı gıdalardan gelmelidir.

Bir Ketojenik Diyet de Ne Yenir?

Ketojenik yemek planlarınızı yaparken, keto diyet gıda listesindeki yüksek yağlı düşük karbonhidratlı yiyeceklerden bazı örnekler aşağıdadır:

Zeytinyağı, hindistancevizi yağı, otlu tereyağı, palmiye yağı ve bazı fındık ve tohumlar gibi yüksek miktarda sağlıklı yağlar (toplam kalorilerinizin% 80’ine kadar!) her ketojenik tarifin kritik bir parçasıdır, çünkü yağ enerji sağlayan şeydir ve açlık, halsizlik ve yorgunluğu önler.

Her türlü şekersiz, nişastalı sebzeler. Karbonhidrat alımını arttırmak için endişelenmeden ketojenik bir diyette hangi sebzeleri yiyebilirsin? En popüler seçeneklerden bazıları brokoli ve diğer turpgiller, yapraklı yeşillikler, kuşkonmaz, salatalık ve kabak çeşitleridir.

Daha ılımlı miktarlarda, protein bakımından yüksek, fakat az veya hiç karbonhidrat içermeyen, otla beslenen et, mera da yetiştirilen kümes hayvanları, serbest dolaşan tavuk yumurtaları, kemik suyu, vahşi balıklar, sakatat ve bazı yağlı (ideal olarak çiğ) süt ürünleri.

Öte yandan, keto diyetinde yemekten kaçınacağınız şekersiz gıdaların türleri, muhtemelen bu diyete başlamadan önce, günlük kalorilerinizin çoğunu aldığınız besinlerle aynıdır.

Bu, meyveler, işlenmiş gıdalar veya şeker gibi yüksek içecekler, herhangi bir tahıl veya beyaz / buğday unu ile yapılanlar, geleneksel süt ürünleri, tatlılar ve diğer yüksek karbonhidratlı gıdalar (özellikle “boş kalori kaynakları”) gibi şeyleri içerir. Beyniniz o tatlı tadı istediğinde, stevia ya da keşiş meyvesi gibi karbonhidratsız tatlandırıcıları tercih edin.

Keto Diyetinde Limitli Gıdalar

Düşük karbonhidratı olan bazı seçkin yiyecekler vardır, ancak gün boyunca 20-30 kalorili karbonhidratı aşmanıza neden olabilir, bu yüzden bunlar bir keto diyetine girdiğinizde kısıtlamanız gereken yiyeceklerdir:

Tam yağlı süt ürünleri (şekersiz badem sütü veya hindistan cevizi sütü )

Tatlı bezelye, havuç, pancar ve her türlü patates gibi orta nişastalı sebzeler

Baklagiller ve bakla

Kuruyemiş ve tohumlar

Ketojenik Diyette Kaçınılması Gereken Gıdalar

Yemek planlarınızı derlerken bu gıdalardan kaçınılması gerektiğini bilmelisiniz:

Ham bal veya akçaağaç şurubu gibi doğal şekerler dahil her türlü şeker (üzgünüm!)

Yulaf, pirinç, quinoa, makarna ve mısır da dahil olmak üzere her türlü hububat

Neredeyse tüm işlenmiş gıdalar, kraker, şeker, kurabiye, dondurma, snack barlar ve konserveler dahil

Alkol ve süt dahil olmak üzere şekerli ve kalorili içecekler

Ketojenik Diyet Zararları ve Ketojenik Grip

Unutmayın, ketojenik diyet aslında metabolizmanızı değiştirecek, sizi ketozise sokacak ve sizi bir şeker yakıcısından bir yağ yakıcısına çevirecektir. Bunlar vücudunuz için önemli değişiklikler ve keto grip gibi bazı belirtileri fark etmek zorundasınız.

Nispeten sağlıklı olan yetişkinler için, çok düşük bir karbonhidrat diyetini takip etmenin genellikle güvenli olduğunu, ancak negatif reaksiyonun olağan dışı uyarı işaretleri (örneğin yorgunluk veya beyin bulanıklığı gibi) gözlenmediği sürece. Bu yaklaşık bir haftadan fazla sürer.

Bununla birlikte, bu yeme yoluna geçerken bazı olumsuz tepkiler ve yaygın yan etkilerin görülme sıklığının bilinmediğini unutmayın.

Keto Grip ve Diğer Ortak Yan Etkileri Nedir?

Keto Gribi Belirtileri Nelerdir?

Her ne kadar herkes olmasa da, bazı insanlar genellikle 1-2 hafta içinde “keto gribi” semptomlarını deneyimlerler.

Baş ağrısı

Ağız kokusu

Yorgunluk / enerji eksikliği

Kas zayıflığı veya ağrıları

Kötü uyku

Kabızlık, bulantı veya mide rahatsızlığı

Beyin bulanıklığı

Huysuzluk

Düşük libido

Genel olarak, semptomlar genellikle vücudunuz ketosize girmeye başladıkça ortadan kalkar. Bu belirtilerin üstesinden gelmenize yardımcı olmak için, yapmayı deneyebileceğiniz birkaç adım:

En önemlisi, düşük karbonhidrat keto diyeti nedeniyle mide bulantısı, yorgunluk ve kabızlık mücadele, alkali diyet ilkeleri benimsemek.

Egzersiz yükünüzü geçici olarak azaltın

Diyetinize kemik suyu ekleyin, bu da ketosiz sırasında kaybolan elektrolitlerin geri kazanılmasına yardımcı olabilir. Bir keto diyetini takip ettiğinizde, çok fazla su içseniz bile, çok fazla su kaybına uğrayacaksınız ve ayrıca magnezyum, potasyum veya sodyum da dahil olmak üzere sistemimiz dışındaki temel elektrolitleri yıkayacaksınız.

Kemik suyu eklenmesi, diğer besinleri ve amino asitleri elde etmenin yanı sıra, bunları doğal olarak yenilemenin harika bir yoludur.

Bu yiyecekleri fazla tüketmekte elektrolit alımını artırmaya yardımcı olabilir. Fındık, avokado, mantar, somon ve diğer balık, ıspanak, enginar ve yapraklı yeşillikler.

Bol su içtiğinizden ve yeterli miktarda tuz / sodyum tükettiğinizden emin olun.

Açsanız daha fazla yağ tüketin.

İşlenmiş gıdalar ve sentetik maddeler tüketmekten kaçının. Ayrıca, hala sağlıksız ve sindirimi zor olan “düşük karbonhidratlı yiyecekleri”, hatta birçok ketojenik diyet programının önerebileceği veya dahil edebileceği sınırlamaları azaltmaya çalışın. Bunlar arasında soğuk etler, işlenmiş etler (özellikle domuz eti) veya kurutulmuş etler, domuz pastırması ve işlenmiş peynirler bulunur.

Sıkı bir ketojenik diyetin takip edilmesi halinde uzmanların, ilaç kullananların veya yüksek tansiyon ya da şeker hastalığı gibi hastalıklara sahip olanların yanı sıra, diyete devam eden çocukların da yakından takip edilmelerini öneriyoruz.

Çok aktif iseniz karbonhidratlı bisikletçi diyeti veya en azından karbonhidrat alımını ciddi şekilde kısıtlamayan modifiye keto diyetini uygulamayı düşünün.

Nedeni: egzersiz sonrası “anabolik pencere” olarak bilinen şey, karbonhidratlar ile enerjinizi geri kazandırmak için glikoz içeren kaslara veya gelecekteki enerji için depolanacak glikojeni sağlamaya yardımcı olur. En azından bazı sağlıklı karbonhidratların tüketilmesi, düşük karbonhidratlı diyeti uygularken yorgunluk ve zayıflık eğilimindeyseniz, kendinizi güçlü ve enerjik hissetmenizi sağlayabilir.

Kadınlar için Ketojenik Diyete İlişkin Önlemler

Ketojenik diyet ile ilgili bir problem, bugüne kadar etkinliği ve güvenliğini araştırmayı amaçlayan araştırma çalışmalarının yalnızca erkekleri veya hayvanlar da(esas olarak fareler) yapılmasıdır.

Bu nedenle, bazıları keto diyetinin kadınlar için eşit derecede iyi çalışabileceğine şüpheyle yaklaşmaktadır. Diğerleri, kadınların hormonlarının çoğu diyet ve yaşam tarzı değişikliklerine daha duyarlı olma eğilimi göstermesi nedeniyle, kadınların ketoyu denemelerinin iyi bir fikir olup olmadığını sorgular.

Bu yüzden keto diyeti kilo kaybına yol açarken, bulantı, yorgunluk ve kabızlığa da neden olabilir. Kadınlar için bu tür yan etkilerle mücadele etmenin en iyi yolu, alkali ketojenik bir diyet denemektir.

Bazı kadınlar (ve erkekler) için, heyecanlı, endişeli, rahatsız edici veya aşırı aç hissetmemesi için ketoya başlamadan önce vücudun alkali pH’a ulaştırılması gerekir.

Yaygın bir bulgu, düşük karbonhidratlı keto diyetine ek olarak alkali bir diyet yapmaya odaklanmanın. Birçok kadın için (ve erkeklerde de) yan etkilerin azaltılmasına yardımcı olacaktır.

Bunun nedeni, alkali diyetin yüksek besin alımı ve artan detoksifikasyonun yanı sıra enerji için kafein ve şeker gibi “ülser” lere daha az bağımlı olmasından kaynaklanmaktadır.

Kaynak: Ketojenik Diyet Nedir ve Nasıl Yapılır? Sağlığa Faydaları ve Zararları