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Kenya’yı çekirge sürüleri işgal etti

22 Ocak 2021
Kenya'da çekirge



Kenya’da birçok bölgenin, Etiyopya ve Sudan’dan gelen çöl çekirge sürülerinin istilasına uğradığı bildirildi.





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22 Ocak 2021


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