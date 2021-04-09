Kendi koyduğu kuralları çiğneyen Norveç Başbakanı 2 bin 350 dolar para cezasına çarptırıldı

Norveç’te Başbakan Erna Solberg, kendisi adına düzenlenen doğum günü partisinde, kendi koyduğu Covid-19 önlemlerine uymadığı gerekçesiyle 20 bin kron (2 bin 350 dolar) para cezasına çarptırıldı. Geçtiğimiz Şubat ayında da benzer bir suç nedeniyle hatasını kabul eden Solberg ile ilgili polis teşkilatından yapılan açıklamada, “Ülkenin başbakanının daha yüksek standartta davranması gerekiyor. Yasalar herkes için aynı olsa da, herkes aynı değil” ifadelerine yer verildi.

Norveç Başbakanı Erna Solberg, 60’ıncı doğum gününün kutlandığı partide Covid-19 kısıtlamalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 20 bin kron (2 bin 350 dolar) para cezasına çarptırıldı.

İşlenen suçun normal şartlarda para cezasına neden olmadığı belirtilirken, Güneydoğu bölge polis teşkilatından Ole Saeverud, “Ülkenin başbakanının daha yüksek standartta davranması gerekiyor. Yasalar herkes için aynı olsa da, herkes aynı değil” ifadelerini kullandı.

Başbakan Erna Solberg, geçtiğimiz Şubat ayında da bir kayak merkezine gidip aile toplantısına katıldığını ve ülkesinin karantina kurallarını ihlal ettiğini kabul etmişti.

Geçtiğimiz gün Solberg’in katıldığı doğum gününde Covid kısıtlamaları tarafından belirlenen sınırlardan daha fazla kişi içerdiği belirtilirken bu durumun başbakanın popülaritesini olumsuz etkileyebileceği bildirildi.

ŞUBAT AYINDA DA YAPMIŞTI

Başbakan Erna Solberg, geçtiğimiz Şubat ayında da bir kayak merkezine gidip aile toplantısına katıldığını ve ülkesinin karantina kurallarını ihlal ettiğini kabul etmişti.

Norveç Başbakanı, pandemi kurallarına aykırı davranan ilk üst düzey yetkili değil. Diğer tanınmış isimler arasında 80’den fazla kişinin katıldığı bir akşam yemeğine katıldıktan sonra Ağustos ayında istifa eden Avrupa Birliği Ticari İlişkiler şefi Phil Hogan da yer alıyor.

İSVEÇLİ MEVKİDAŞI DA YAKALANMIŞTI

Norveç’in komşusu İsveç’te de, Başbakan Stefan Lofven yüz maskesi olmadan alışverişe çıktıktan sonra tepki görmüş, sonrasında yapılan anketlerde destek oyu düşmüştü.